Nieuw stadion? Antwerp wil op “heilige grond van de Bosuil” bouwen aan toekomst

Antwerp FC lijkt niet erg happig om mee te stappen in de plannen van het Antwerpse stadsbestuur om een nieuw stadion te realiseren. De club bouwt “op de heilige grond van de Bosuil permanent aan de toekomst van Royal Antwerp FC”, zo klinkt het op de website van de ‘Great Old’. Beerschot Wilrijk neemt nog geen standpunt in.

Vrijdag raakte bekend dat het stadsbestuur van Antwerpen gesprekken wil aanknopen met Antwerp FC en Beerschot Wilrijk over een nieuw stadion waarin beide clubs kunnen aantreden. De dialoog zou een heropstart van een al jaren stilstaand dossier betekenen. Voor de locatie wordt opnieuw naar het gebied ten zuiden van de Scheldekaaien gekeken, maar verder worden alle opties nog opengehouden.

Het huidige stadion van Antwerp, de Bosuil, is erg versleten en onderging de voorbije jaren al dringende oplapwerken om de duizenden trouwe fans te kunnen blijven ontvangen. “De club heeft een stappenplan klaar om Royal Antwerp FC een mooie en stabiele toekomst te bezorgen. Daarbij zal ook de infrastructuur uiteraard een rol spelen”, zo luidt het op de website van Antwerp. “We zullen zeker ingaan op de uitnodiging van de stad, en zullen tijdens deze ontmoeting onze plannen in detail uit de doeken doen.”

“De plannen voor een vernieuwde Tribune 1 op de Bosuil zijn reeds klaar. Hiermee wil de club zo snel mogelijk aan de slag. Deze vernieuwde tribune zal voldoen aan de hoogste normen die gekend zijn in het professionele voetbal. Alle voorzieningen zullen aanwezig zijn om hier een succesverhaal van te maken, een voetbalcentrum voor de stad dat dag in dag uit bruist. We kiezen voor een gefaseerde en professionele aanpak, waarbij gewerkt wordt richting een nieuw stadion. De vernieuwde infrastructuur op de Bosuil zal in de toekomst ook een jeugdopleidingscentrum huisvesten met oefenterreinen, waar de Antwerpse voetbaltalenten in de beste omstandigheden zich zullen ontwikkelen. Zo zal er tijdens de week ook veel voetbalambiance op de Bosuil zijn. Zo bouwen we op de heilige grond van de Bosuil permanent aan de toekomst van Royal Antwerp FC.”

Beerschot houdt zich op de vlakte

Beerschot Wilrijk verkiest zich op de vlakte te houden. “KFCO Beerschot Wilrijk verneemt vandaag via de media dat de stad Antwerpen overweegt om het “stadiondossier Petroleum Zuid” weer vanonder het stof te halen, in een zoektocht naar een volwaardig voetbalstadion waar zowel KFCO Beerschot Wilrijk en Royal Antwerp FC terecht zouden kunnen. Onze club heeft hierover vanuit “het Schoon Verdiep” nog geen enkele concrete informatie gekregen. Wij wachten in dit verband een eventuele uitnodiging van de stad Antwerpen af. Om evidente redenen neemt KFCO Beerschot Wilrijk in dit dossier vooralsnog geen standpunt in.”

Antwerp zaterdag in uitverkocht Schiervelde

Uiteraard staat het sportieve dezer dagen centraal: Antwerp maakt immers kans om te promoveren naar 1A. Na de heenwedstrijd van vorig weekend is ook de terugwedstrijd van zaterdagavond (20u) in de finale van de Proximus League tussen Roeselare en Antwerp helemaal uitverkocht, zo maakte Roeselare vrijdag bekend. In totaal zullen er dus 8.340 supporters op Schiervelde de tweede testwedstrijd om promotie naar de Jupiler Pro League bijwonen. Roeselare staat voor eigen publiek voor een zware maar geen onmogelijke opdracht, na de 3-1 nederlaag van zondag op de Bosuil.