COLUMN. Het m/v huishoud-duel: het wasmachien tegen de Maairobot

Hij zet de vuilniszakken buiten, haalt 's ochtends brood van de bakker, laadt – meestal toch – de afwasmachine uit, doet 1x per week de boodschappen en rijdt naar het containerpark. Al de rest doe ik.

De taakverdeling in mijn huishouden is nogal cliché en niet bepaald volgens basisdemocratische principes vastgelegd, maar eerder om pragmatische redenen zo gegroeid. Jaja, scheefgegroeid, denk ik soms. Zo heb ik pas nog ontdekt dat ik véél liever naar het containerpark ga dan de was te doen: de definitieve bevrijding van rotzooi! En uiteraard zou ik ook liever wat minder in dat huishouden doen. Maar daar staan niet zozeer wetten voor in de weg, dan wel praktische bezwaren.

De was dus. Daar heb je mijn zwarte beest in het huishouden te pakken. In de was kruipt een pak méér tijd en energie dan in het uitlaten van onze maairobot – het apparaat dat sommigen op dezelfde hoogte zouden willen zetten als de wasmachine, maar dat toch veel minder arbeidsintensief is. Eén keer buitenzetten en een keer binnenhalen per jaar, en zo af en toe eens een nieuw mesje erin vijzen? Ik wil de verzorging van Schnappie (zo heet die van ons) meteen ruilen voor de bevoorrading van de wasmachine – niet in het minst omdat hij een veel boeiender persoonlijkheid heeft.

De was is de sisyfusarbeid van het moderne huishouden. Elke week sleep ik mánden vol propere was de trap op. Amper heb ik met mijn ogen geknipperd of de inhoud ligt alweer beneden in de vorm van vuile bergen die opnieuw weggewerkt moeten worden (en naar het containerpark is geen optie, nee). Het is zo herkenbaar, wat VUB-socioloog Ignace Glorieux concludeerde uit zijn meest recente grote tijdsbestedingsonderzoek in Vlaanderen (2013-2014): “Binnen het huishoudelijke werk blijven typisch mannelijke en typisch vrouwelijke taken overeind. Vrouwen nemen vooral de dagelijkse taken voor hun rekening die nóóit af zijn en waar weinig eer mee te halen valt, zoals poetsen of strijken.” Of wassen dus.

“Mannen daarentegen staan in de keuken als er vrienden of familie komen eten, of scheren de haag: taken die uitgesteld kunnen worden en die een voor anderen zichtbaar resultaat hebben.” Hetzelfde zien we trouwens bij kinderzorg en opvoeding: vrouwen "mogen" de boekentassen maken, de kinderen wassen en aankleden, vaders vertellen verhaaltjes en spelen de wilde spelletjes.

In het raam van mijn eigen tijdsbestedingsonderzoek heb ik het eens uitgeteld: in het weekend ben ik 2,5 uur zoet met het verzamelen (dat ligt aardig in het rond, met 3 kinderen), het sorteren, het in en uit machines laden, het opplooien en in de kast mikken van de was. Daar komt tijdens de week nog aardig wat bij – ik had geen tijd om ook daarvan de tijd te berekenen. Wel heb ik al een plan: ik ga – naast de poetsvrouw die de strijk doet – de kaboutertjes inschakelen. Wordt vervolgd.

Intussen leg ik dit weekend een exemplaar van ons Nieuwsblad Magazine opzichtig op tafel. En eentje op de salontafel. En zeker nog een op het toilet ook. Er zitten namelijk nogal wat goeie quotes in van mannen die met overtuiging een evenredig aandeel in het huishouden claimen (of alleszins toch al zéggen dat ze dat willen doen). Bijvoorbeeld deze: “Als je volwassen bent en je woont alleen, dan moet je toch ook het huishouden doen? Waarom zou je dan verwachten dat een vrouw het plotseling allemaal overneemt, als je samenwoont?”

Maar ook deze (want we kunnen zelf de reality check niet uit de weg gaan): “Wat heeft het voor zin van daarover te klagen? In een uur tijd kan je héél veel doen, hoor. Doe dat toch gewoon, maak er geen drama van.”