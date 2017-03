Slechte grasmat uit den boze: clubs uit Play-off I krijgen veldcontroleurs over de vloer

De clubs die zich na zondag, wanneer de dertigste speeldag van de Jupiler Pro League afgewerkt is, verzekerd hebben van een ticket voor Play-off I, zullen onderworpen worden aan een grondige controle van het speelveld. Dat heeft de Pro League vrijdag bevestigd.

Club Brugge, RSC Anderlecht, Zulte Waregem en KV Oostende zijn nu al zeker van een plaats in POI. De vier clubs zullen de komende dagen bezocht worden door een bedrijf dat door de Pro League is aangeduid om hun terrein te onderzoeken. Voor de overige twee plaatsen in de top zes komen met nog slechts één speeldag voor de boeg met KV Mechelen, Charleroi, AA Gent en KRC Genk nog vier clubs in aanmerking. Zondag valt het verdict en komende week krijgen dan de overige twee clubs uit POI nog bezoek van het bedrijf.

Clubs die niet voldoen aan de kwalitatieve eisen vooropgesteld door de Pro League, grijpen naast het bedrag van de tv-rechten dat verbonden is aan deelname aan Play-off I. “De clubs moeten alle mogelijke maatregelen treffen, hierbij inbegrepen de (spoed)vervanging van de grasmat indien deze niet (meer) voldoet aan de kwalitatieve eisen, zowel wat betreft de kwaliteit van de grasmat als het uitzicht ervan”, klinkt het bij de Pro League.

RSC Anderlecht en KRC Genk hebben hun grasmat de voorbije weken al vervangen. De Play-offs gaan van start in het weekend van 2 april, maandag stelt de Pro League de speelkalender voor.