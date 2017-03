VW bevestigt formele schuldbekentenis voor Amerikaanse gerecht

De Volkswagen-groep heeft vrijdag in de Verenigde Staten formeel schuld bekend aan het milieuschandaal met gemanipuleerde uitstoottesten bij dieselwagens. Hoofdjurist Manfred Döss bevestigde bij de rechter in Detroit de schuldbekentenis op meerdere punten die twee maanden eerder opgesteld werd in het kader van de deal tussen VW en het Amerikaanse ministerie van Justitie. VW ging toen akkoord met een schikking van 4,3 miljard dollar, om verdere vervolging te ontlopen.