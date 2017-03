Dennis Praet is gelukkig: “Ook Tielemans en Dendoncker zijn klaar voor de volgende stap”

In de schaduw van Dries Mertens en Radja Nainggolan timmert ook Dennis Praet aan de weg in de Italiaanse Serie A. Bij Sampdoria, dat dit weekeinde stadsrivaal Genoa treft, heeft de 22-jarige Leuvenaar inmiddels zijn plek in het elftal verworven. Het werd tijd. Ons voetbalblad Fan trok naar Italië en trof een gelukkige Praet aan. “Hier moet ik vechten voor een basisplaats terwijl ik daar bij Anderlecht quasi zeker van was. Dan leer je op de duur niet veel meer bij.”

Hij vond het geen moment te vroeg om Brussel te verlaten. En over Youri Tielemans en Leander Dendoncker denkt hij hetzelfde. “Als ik Youri zijn drie laatste goals zie, dan is hij wel klaar voor de volgende stap. Leander ook.”

“Trouwens, het lijkt wel alsof er een wet in steen is gebeiteld dat je pas klaar bent voor het buitenland als je alles hebt bewezen in België. Dat is toch onzin? Stel dat je een mooi voorstel krijgt en je hebt nog niet alles getoond, kan je dan niet gaan?”

Waarmee Praet onrechtstreeks kritiek aan zijn eigen adres weerlegt: dat hij België verliet zonder een heel seizoen top te zijn. “Een heel seizoen top zijn in België, wie is dat wel? José Izquierdo wint de Gouden Schoen toch niet omdat hij een heel jaar top was? Youri Tielemans maakte drie wereldgoals maar voordien waren er ook wel eens wedstrijden waarin je hem niet zag. Een heel jaar top zijn is niet gemakkelijk. Twee seizoenen geleden kwam ik aan negen goals en elf assists. Vorig jaar, waarin ik zogenaamd minder was, aan zes goals en negen assists. Ik heb mezelf toch genoeg kunnen tonen om deze transfer af te dwingen.”

Foto: Kris Van exel

