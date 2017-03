Guardiola ziet een fitte Kompany op training: verdediger is (nu echt) opnieuw beschikbaar

Vincent Kompany is opnieuw volledig fit en dus beschikbaar voor de wedstrijd van Manchester City tegen Middlesbrough in de kwartfinales van de Engelse FA Cup. “Kompany heeft de laatste drie, vier dagen opnieuw voluit mee kunnen trainen met de rest van de selectie”, bevestigde City-coach Pep Guardiola vrijdag op zijn persconferentie.

De dertigjarige Kompany kwam in 2017 nog maar één keer in actie. Eind januari speelde hij de volledige wedstrijd in het gewonnen FA Cup-duel tegen Crystal Palace. In de FA Cup-ontmoeting met tweedeklasser Huddersfield mocht hij zich vorige maand opmaken voor zijn tweede optreden van het nieuwe jaar, maar viel hij uit in de voorbereiding van het duel. Dinsdag al liet Guardiola weten dat zijn kapitein weer meetrainde met de groep maar de Spanjaard nam Kompany uiteindelijk niet op in de selectie voor de inhaalwedstrijd tegen Stoke (0-0).

Guardiola kan dankzij de terugkeer van Kompany rekenen op een nagenoeg volledig fitte kern. Enkel de langdurig geblesseerden Ilkay Gündogan en Gabriel Jesus zijn niet inzetbaar voor de wedstrijd tegen Middlesbrough. De winnaar van het duel stoot door naar een halve finale op Wembley.