Deze Belgische pizzeria serveert pizza’s van één vierkante meter groot

De Naamse pizzeria ‘Pizza chez toi’ heeft iets unieks gelanceerd: pizza’s van net geen vierkante meter groot. Chef Mensur Bela serveert de ‘Pizza Familia’ met vier ingrediënten naar keuze voor de prijs van 60 euro. Het exemplaar meet 1 meter op 80 centimeter en moet zonder twijfel de grootste pizza zijn die je in ons land kan bestellen.

“Ik moet vooral genoeg deeg gebruiken om ervoor te zorgen dat hij niet breekt”, vertelt Mensur. “De pizza weegt tussen de vier en zes kilogram en je hebt er wel een grote oven voor nodig. De pizza moet iets langer in de oven dan een gewone pizza.”

De pizza is een groot succes. “Ik had het helemaal niet verwacht”, moet hij bekennen, al is er wel één probleem. “De meeste deuren zijn niet groot genoeg voor deze pizza. Daarom snijd ik ze in drie en leveren we ze in drie aparte dozen.”