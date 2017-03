Kersverse papa Youri Tielemans (19): "Ik heb mijn dochtertje nog amper gezien"

De bucket list van Youri Tielemans (19) voor 2017: een Europese finale met Anderlecht, nogmaals de titel ­pakken, topstatistieken halen, een absolute recordtransfer... en vader worden. Dat laatste is sinds zondag ­afgestreept, met de geboorte van zijn dochtertje Melina. Aan de rest wordt hard gewerkt. Voor het eerst sinds hij papa is, laat de RSCA-middenvelder even in zijn hart kijken.

De Skype-verbinding tussen Nicosia en Brussel heeft de afgelopen dagen overuren gedraaid. Drie dagen na de geboorte van zijn dochter Melina moest Youri Tielemans al op een driedaagse Europese verplaatsing naar Cyprus. “Ik wilde toch beelden zien van mijn meisje”, aldus Tielemans. “Dat gaf mij ook steun om het volle pond te geven.”

Besef je al dat je leven voorgoed veranderd is?

“Ja, maar het zal pas echt doordringen als ik weer thuis ben. Melina is pas geboren en ik heb haar nog amper gezien. Dat zal ik volgende week uitgebreid goedmaken: luiers verversen, ’s nachts opstaan... Het is toch normaal dat ik een echte papa wil zijn? Mijn vriendin neemt veel taken op zich, maar ik wil haar in alles bijstaan.”

Hoe beleefde je de geboorte?

“Ik was vorige zondag geschorst tegen Mechelen, het ideale moment voor de geboorte. Mijn dochtertje is zondagochtend om 4 uur ter wereld gekomen. Bij mij ging dat echt gepaard met diepe emoties, maar ik heb me sterk gehouden. (lacht) Ook voor mijn vriendin, die afzag door de weeën. De avond voordien heb ik de tussenstand van Anderlecht op Mechelen wel via internet gevolgd. Want in het hospitaal hadden ze helaas geen Telenet of Proximus.”

Loop je op het veld ook op wolkjes nu Melina er is?

“Ik heb in het voetbal al heel wat emoties beleefd, maar niets zal mij meer kunnen ontroeren dan de geboorte van mijn dochtertje. Het maakt niet uit wat de toekomst brengt. Zo’n geboorte vergeet je nooit meer. Kijk, het was een bewuste keuze van ons om erg jong ouders te worden. In dat hectische gezinsleven zal ik goed mijn rustmomenten moeten uitkiezen, maar het zal mij ook meer stabiliteit geven om nog beter te worden als voetballer. Een beetje zoals bij Eden en Thorgan Hazard, die ook jong vader werden. Hoeveel kinderen we nog willen? Dat zullen we wel zien, hé.”