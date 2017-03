Preud’homme blijft opvallend rustig bij vele blessures: "We moeten toch een béétje trainen, hé?”

Daar is Play-off 1, daar zijn de Brugse blessures. Dat Abdoulay Diaby het seizoen vroegtijdig zou moeten staken, was geen verrassing. Maar dat nu ook José Izquierdo in de lappenmand ligt, kwam onverwacht. Weer een sterkhouder buiten strijd, vlak voor de eindstrijd, en dit keer niet door een overdaad aan wedstrijden. Hoe komt dat toch? “Het is pech, niet meer dan dat”, aldus trainer Michel Preud’homme.

Die blessures? Ach, dat is eigen aan voetbal: constant vallen en opstaan. Wij moeten nu opstaan Michel preud’homme

Even opgelijst: Bjorn Engels, Lior Refaelov, Laurens De Bock, Abdoulay Diaby, Anthony Limbombe, José Izquierdo. Liefst zes spelers die al van enige waarde zijn gebleken voor Club Brugge hebben dit seizoen al minstens tien wedstrijden geblesseerd staan toekijken. Tien, dat is meer dan een kwart van de tot dusver gespeelde matchen. In het geval van Engels (twintig) en Refaelov (achttien) spreken we zelfs over de helft van alle wedstrijden.

Club kampte voor de winterstop met aardig wat blessureleed, maar leek na de uitschakeling in beker en Champions League in 2017 geen lichamelijke wonderen meer te moeten vragen van zijn spelers. Dat een speler als José Izquierdo donderdag uitviel met een spierscheur, was dan ook best opmerkelijk.

“Het is niet omdat we minder wedstrijden spelen dat we het rustiger aan kunnen doen”, countert Michel Preud’homme. “Als we minder spelen, moeten we meer trainen. Anders ben je niet klaar op het moment dat je er moet staan.”

Dat te veel trainingsarbeid aan de basis zou kunnen liggen van Izquierdo’s blessure, wuift MPH weg. “De spelers worden constant onderzocht: via urinetests of ingewikkelde wetenschappelijke technieken. Wij weten wanneer zij in een risicozone komen en toe zijn aan rust. Izquierdo heeft bijvoorbeeld de laatste weken een apart, minder belastend trainingsregime gehad, maar je moet sowieso een béétje trainen, hé. Het scheurtje in de adductoren dat hij donderdag opliep, kwam er gewoon toen hij de doelman passeerde en de bal gewoon naast zich speelde. Tja, dat is gewoon pech.”

C’est la vie

De Colombiaan wordt de komende dagen nog verder onderzocht. Iets wat ook geldt voor Diaby, die binnenkort beslist of hij zich zal laten opereren aan de adductoren. Lex Immers kampt dan weer met een contractuur in de bovenbil en hoopt te kunnen hervatten op de lentestage in Marbella. Wetende dat Anthony Limbombe (pubalgie) ook nog tot midden Play-off 1 out is, dikt de Brugse blessureboeg weer goed aan.

Iets wat Preud’homme vorige jaren tot wanhoop zou gedreven hebben. “Ach, c’est la vie”, reageert de coach nu rustig. “Het is spijtig dat dit in onze voorbereiding op Play-off 1 moet gebeuren, maar dat is eigen aan voetbal: constant vallen en opstaan. Wij moeten nu opstaan. En vergeet niet dat we genoeg kwaliteitsvolle spelers hebben om deze blessures op te vangen.”

Jelle Vossen, die zijn vierhonderdste match uit zijn carrière kan spelen, en Ruud Vormer moeten een gele kaart vermijden of ze missen de eerste match van Play-off 1. Als Club scoort, doet het dat voor de 56ste match op rij in eigen huis, een absoluut record.

Programma Club Brugge:

14-16/3: vakantie voor spelers

19-26/3: achtdaagse lentestage Marbella

31/3-2/4: openingsweekend Play-off 1