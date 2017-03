Na dertien jaar ploeteren in tweede klasse staat Royal Antwerp FC op negentig (of 120) minuten van een terugkeer naar het hoogste niveau. Om de 3-1-uitgangspositie uit de heenwedstrijd te verzilveren, rekenen de duizend meegereisde fans en de 12.000 voor het groot scherm op de Bosuil vanavond in Roeselare op de dribbels van de 21-jarige Tuur Dierckx. “Antwerp heeft meer potentieel dan Club Brugge.”

Als we het halen, spring ik in de vijver aan de Bosuil. In de Schelde? Dat zullen we daarna wel zien tuur dierckx

Sinds de 3-1 uit de heenwedstrijd is op de Bosuil de hoop op een goede afloop erg groot. Maar de kater van een jaar geleden indachtig – toen Antwerp een voorsprong van acht punten nog uit handen gaf en het in de laatste match tegen Eupen helemaal misliep – loopt iedereen op eieren. De hele club weigert het vel van de beer al te verkopen nog voor hij geschoten is.

Tuur Dierckx, een man die zelden een blad voor de mond neemt, durft wel al een beetje vooruit te kijken. “Hier de titel pakken zou een hoogtepunt zijn in mijn carrière. Of ik in de Schelde spring als het lukt? Ik heb met een aantal ploegmaats al een weddenschap lopen dat ik in de vijver voor de Bosuil zal springen. Laat me daarmee beginnen, voor de Schelde zullen we nog wel zien. (lacht) Het zou voor mij persoonlijk ook een mooie afsluiter zijn van een moeilijk jaar, met het overlijden van mijn grootvader, de moeilijke start bij Antwerp en die gokaffaire. Ik denk dat mijn grootvader zal meekijken en dat hij trots zou zijn als het lukt. Het zou voor mij een mooie bekroning zijn van een moeilijk jaar.”

Communiefeest

Als Antwerp straks de promotie binnenhaalt, mag Dierckx al voor het tweede jaar op rij vieren. Vorig seizoen pakte hij de titel in eerste klasse met Club Brugge. “Misschien zou ik deze titel wel wat hoger plaatsen dan die van een jaar geleden. Want hier zal ik toch een groter aandeel in gehad hebben. In de play-offs van vorig seizoen speelde ik niet mee, terwijl ik hier in de tweede periode toch mijn stempel kon drukken.”

“Ook de impact op de omgeving zal groter zijn dan vorig jaar bij Club Brugge, want Antwerp hunkert er al dertien jaar naar om terug te keren naar eerste klasse. En ik denk ook dat deze club met alles errond, zoals de fans en de stad, nog veel meer potentieel heeft dan Club Brugge. Niemand kan voorzien wat hier zal gebeuren. Antwerp kan meer zijn dan zomaar een meeloper in eerste klasse. Als we zouden promoveren, ga je deze club helemaal zien veranderen.”

Toen Dierckx vorige zomer voor Antwerp koos, fronsten heel wat mensen de wenkbrauwen. Er lag een vierjarig contract bij Standard op hem te wachten, maar toch koos hij voor tweede klasse. “Ik heb inderdaad voor de moeilijkste optie gekozen, maar het was een keuze met mijn hart. De interesse van Antwerp is eigenlijk eerder begonnen als een grap. Ik was op het communiefeest van het zoontje van mijn makelaar Thomas Troch. Fred Vanderbiest was daar ook aanwezig en die had een week eerder getekend bij Antwerp. Ik had toen eigenlijk om te lachen gezegd: Maar ik wil wel naar Antwerp komen, hé. Patrick Decuyper heeft die interesse serieus gemaakt. Maar zonder dat communiefeest zat ik hier dus niet.”

Gegokt en verloren

Dierckx zelf hunkert net als de fans naar een terugkeer op het hoogste niveau. “Eerlijk, ik kijk er niet naar uit om volgend seizoen in 1B te voetballen. Ik heb er al van geproefd en ben hongerig om volgend jaar weer in 1A te voetballen. Na die strafschop van Geoffry tegen Lommel viel er een serieuze druk van mijn schouders. Want tegen Lierse had ik twee weken voordien een belangrijke strafschop gemist. Dat was een kantelpunt in die match en ik heb toen diep gezeten. Ik voelde me schuldig voor een mogelijk mislukking.”

Dierckx kwam dit seizoen ook in een zware storm terecht toen zijn naam werd genoemd in dezelfde gokzaak als die van Olivier Deschacht. Dierckx had jaren geleden geld ingezet op winst in een wedstrijd waarin hij zelf meespeelde. Is het voor hem belangrijk dat die gokperikelen nog in hetzelfde seizoen worden uitgewist met een sportief succes? “Misschien, maar er zal altijd wel mee gelachen worden. Drie weken geleden in Roeselare speelde ik voor de tribune met de thuisfans en die maakten de hele tijd grapjes over dat gokken. Dat zal me altijd blijven achtervolgen. Dat hoort erbij. Ik wacht nog altijd op een uitspraak van de Kansspelcommissie. Dat is iets voor in mei. Ik weet dat ik iets verkeerd gedaan heb en zal de gevolgen dragen, maar hopelijk blijft het bij een geldboete.”