Danny Boffin (51) is weer trainer

Danny Boffin is opnieuw trainer. De 51-jarige ex-Rode Duivel gaat aan de slag bij de Limburgse derdeprovincialer Bolderberg (3A).

Bolderberg zette de samenwerking met trainer Raymond Meykens stop en toverde als vervanger een opvallende naam uit de hoed: Danny Boffin. Gisterenavond werd hij voorgesteld aan de spelers, de training leiden liet hij nog over aan zijn assistent.

“De club heeft me eind 2016 al eens gepolst en deze week kreeg ik opnieuw telefoon”, aldus Boffin. “Ik heb toegezegd, ik zit al even zonder club. Mijn laatste opdracht dateert van 2,5 jaar geleden, toen was ik trainer van de beloften van Tienen.”

“Er zijn nog zes speeldagen te gaan. Daarin proberen we een ommekeer te vinden. Eerlijk: ik moet eerst iedereen leren kennen. Want ik kan niet één speler bij naam noemen.”