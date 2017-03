Guardiola niet echt gelukkig met prijs van "Manager van de Maand"

De Premier League reikte gisteren zijn maandelijkse trofeeën uit. Eden Hazard kreeg de Goal van de Maand voor zijn verrukkelijke solo tegen Arsenal, Harry Kane werd Speler van de Maand en Manchester City-trainer Pep Guar­diola kreeg voor het eerst de prijs van Manager van de Maand. City won zijn drie competitiewedstrijden in februari door acht keer te scoren en slechts één doelpunt te incasseren. Maar die goeie reeks brengt hen in de stand geen centimeter dichter bij leider Chelsea. Misschien dat Guardiola daarom niet staat te stralen op de foto.

Vanmiddag concentreert City zich op de FA Cup. Kevin De Bruyne en co. gaan op bezoek bij Middlesbrough. Vincent Kompany traint opnieuw mee, maar de wedstrijd komt mogelijk nog te vroeg.

“We hebben elke drie dagen een wedstrijd”, zegt Guardiola. “Daardoor hebben we weinig tijd om tactisch te trainen. Maar Vincent is erg betrokken en wil zo snel mogelijk weer spelen. Misschien dat hij ons in de laatste weken van het seizoen nog kan helpen.”