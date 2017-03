Thomas Buffel praat voor het eerst na overlijden van echtgenote: “Ik moet nog één en ander verwerken”

Na zijn eerste volle 45 minuten in het eerste elftal was het gisteren ook tijd voor het eerste interview sinds het overlijden van zijn echtgenote, wat Thomas Buffel “de gebeurtenis” is gaan noemen. Een babbel over voetbal, maar zijn sportieve prestaties kan de Genkse aanvoerder onmogelijk loskoppelen van het immense leed dat hij te verwerken krijgt.

Het helpt als je veel bezig bent, daarom wilde ik zo snel mogelijk de draad weer oppakken Thomas Buffel

“Ik moet nog één en ander verwerken”, zegt Buffel. “Het helpt als je veel bezig bent, daarom wilde ik zo snel mogelijk de draad weer oppakken na de gebeurtenis. Zowel thuis, met de familie, als hier. Want de club, de ploegmaats, de supporters, dat is ook familie. Als ambitieuze sportman wil je dan tot het uiterste gaan om er zo snel mogelijk weer te staan. Je wil de ploeg helpen, iets terugdoen voor alle steun.”

Dat ligt niet voor de hand, zowel fysiek als mentaal moet je van ver terugkeren.

“Het valt me zwaar dat ik zoveel tijd nodig heb om weer mijn beste niveau te halen. Maar dat is niet abnormaal. Ik had een erg lange winterstop achter de rug. Het mentale en fysieke hangen ook samen, ik moest mijn tijd nemen om weer te staan waar ik voor de gebeurtenis stond.”

Ben je intussen weer bijna honderd procent fit?

“Het gaat alsmaar beter. Ik heb eerst een keer 45 minuten en een keer 70 minuten met de beloften gespeeld. Daar kwamen enkele korte invalbeurten en nu een volledige helft met het eerste elftal bij.”

Hoe hoog schat je de Genkse kansen op Play-off 1 nog in?

“We moeten aan drie voorwaarden voldoen: we moeten zelf winnen en het resultaat in twee andere matchen moet ook nog meezitten. Maar je hoeft niet altijd vanuit poleposition te vertrekken om als eerste te arriveren. Wij moeten uitsluitend op onze eigen prestatie focussen. Stel dat de twee andere resultaten meezitten, maar we het zelf laten liggen: dat zouden we onszelf nooit vergeven.”

“Ik ben zo een keer kampioen geworden met Glasgow Rangers. Helicopter Sunday is nog steeds een begrip: omdat Celtic op Motherwell twee goals slikte na de 88ste minuut, moest de helikopter met de kampioenentrofee rechtsomkeer maken en landen in Edinburgh, waar wij met 0-1 wonnen bij Hibernian. Alex McLeish bleef zeggen dat het kon en kreeg gelijk.”