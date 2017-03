Koppel heeft 500 euro veil voor wie vermiste dertiende Jack Russell vindt

Heuvelland - Een koppel met dertien Jack Russell Terriers looft 500 euro uit voor meer info over Jackie, die twee weken geleden verdween. “We vermoeden dat hij gestolen werd, net als andere honden in de streek.”

Het Engelstalige koppel Barry (56) en Debbie (52) Bromley woont al twaalf jaar in Heuvelland. Ze leven met hun dertien Jack Russell Terriers op de flank van de Monteberg. “Jackie, die bijna twee jaar oud is, verdween op 25 februari”, vertelt Barry. “Het is de eerste keer dat hij verdween. We laten onze honden ’s ochtends vrij rondlopen in onze tuin, waarna ze terugkomen voor het ontbijt.”

Maar sinds 25 februari komt Jackie niet meer terug. “Ik werd echt ongerust toen hij in de loop van de dag niet opdaagde en de buren hem niet gezien hadden. We contacteerden de politie en het asiel, maar zij wisten niets meer. We hingen posters op publieke plaatsen en in lokale horeca- en handelszaken. Ik opende zelfs een Facebookaccount onder een aliasnaam om een poster via dat medium te verspreiden. We contacteerden een dertigtal dierenartsen en asielcentra. We doen alles om hem terug te vinden. Ik maak me zoveel zorgen dat ik drie kilogram ben vermagerd in een week tijd. Deze honden zijn als onze kinderen, ze hebben elk hun eigen karaktereigenschappen. Jackie is een heel vriendelijke, verlegen en stille hond, die graag zijn eigen ruimte heeft. Hij heeft een zwart gezicht, bruine wenkbrauwen en een zwarte vlek op zijn witte rug.”

Het koppel vermoedt dat Jackie gestolen werd. “Want we kunnen hem niet vinden in de buurt en gaan nochtans elke dag zoeken. We zagen de verkoop van Jack Russell Terriers zonder foto of registratiebewijs op Verkopen.be. Onze Nederlandstalige vrienden belden het nummer, maar dat was niet in gebruik. Tijdens onze zoektocht ontdekten we dat een Yorkshire Terrier met de naam Tiko begin februari verdween op de camping van de Kemmelberg. Op 25 februari zouden twee Jack Russell Terriers gestolen zijn in Le Bizet.”

De lokale politie heeft voorlopig geen weet van dieven die honden stelen.