VIDEO. Deze blinkende raspaarden zijn meer waard dan een huis

Zedelgem - Op de Torhoutsesteenweg in Loppem staan in de garage van Powercars twee raspaarden te blinken die elk meer waard zijn dan een huis op zich. “Aan zo’n aankoop gaat een heel beslissingsproces vooraf.”

The sky is tegenwoordig the limit in Loppem. De Ferrari’s waarmee twee van de sleutelfiguren tegenwoordig rondtoeren in het tv-programma zijn klein bier in vergelijking met de gelimiteerde modellen die momenteel in de showroom van het familiebedrijf Powercars staan te blinken.

De firma is al vijfentwintig jaar gespecialiseerd in Porsche en wist onlangs twee zeldzame modellen van een beperkte oplage op de kop te tikken. Als je ze samen op je oprit wil, betaal je om en bij het miljoen euro. Het gaat om een Carrera GT, gekend voor zijn speciaal design, waarvan maximum 1.270 exemplaren gemaakt werden. De andere is de gloednieuwe 911 R-versie die pas vorig jaar in productie ging en waarvan slechts 991 stuks beschikbaar zijn. Beide bolides gaan van 0 naar 100 kilometer per uur in minder dan vier seconden en de laatste was vorig jaar, nog voor de eerste van de band rolde, al volledig uitverkocht. Wie er vandaag eentje wil, betaalt makkelijk al het dubbele van de initiële prijs en het Loppemse bedrijf heeft momenteel de enige in verkoop staan in België.