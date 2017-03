Eerst vriend geliquideerd, dan moeder in brand gestoken: “Ik kon haar toch moeilijk zeggen wat ik gedaan had”

De mysterieuze liquidatie van een 49-jarige man langs een jaagpad in Zeebrugge heeft een extra gruwelijke wending gekregen. Enkele uren later bracht de dader ook zijn 71-jarige moeder om het leven. Na twee dagen gaf Oliver B. zich aan, met het moordwapen op zak. De veertiger bekende de moord op zijn vroegere vriend, en op zijn moeder. “Ik kon haar toch moeilijk zeggen wat ik gedaan had.”

Oliver B. is volgens kennissen een echte eenzaat. Samen met zijn moeder Renate, afkomstig uit Duitsland, kwam hij jaren geleden in Blankenberge wonen. Daar huurden ze samen een bescheiden appartementje en leefden ze teruggetrokken. Terwijl zijn moeder zich in haar vrije tijd bezighield met schrijven, ging Oliver vaak naar het strand.

Foto: rr

Daar kwam hij in contact met Norbert “Bert” Bocher uit Blankenberge. De gescheiden vader van een zoontje van zes ging volgens zijn nabestaanden in zijn vrije tijd net als Oliver ook geregeld op het strand wandelen. Met een metaaldetector ging hij er op zoek naar waardevolle spullen in het zand. Zo raakten de twee bevriend. Maar sinds kort was de vriendschap niet meer naar de zin van Oliver. Zijn kameraad kwam volgens hem te dicht en wist – naar zijn gevoel – te veel over hem. Dat zinde de eenzaat niet. Hij bekende aan de politie dat hij daarom het plan had opgevat Norbert uit de weg te ruimen.

De twee hadden in het verleden schijnbaar wel een zeer goed contact, want Norbert zou destijds een wapen aan Oliver verkocht hebben.

Of de man nu met datzelfde wapen om het leven is gekomen, is niet duidelijk. Vast staat dat Oliver B. Norbert dinsdagavond met een smoes naar het jaagpad tussen Blankenberge en Zeebrugge lokte. Daar wachtte hij zijn voormalige kameraad – die met de fiets langs het jaagpad reed – op en schoot hem in koelen bloede neer. Dezelfde avond omstreeks 21.30 uur werd het slachtoffer door mountain­bikers hevig bloedend aangetroffen met een kogel in zijn voorhoofd, en zijn benen nog om zijn fiets ­geklemd. In het ziekenhuis bezweek hij aan zijn verwondingen.

Brand in de slaapkamer

Foto: jve

De speurders en het lab van de ­federale politie stonden voor een raadsel. Want de schutter had geen sporen nagelaten.

Maar de koelbloedige moord was die avond niet de enige gruwelijke daad van Oliver B. Nadat hij een poosje ronddoolde, keerde hij ’s nachts terug naar het appartement van zijn moeder. Daar stichtte hij brand in de slaapkamer, waardoor het appartement uitbrandde. De vrouw had geen schijn van kans.

De politie van Blankenberge ­vermoedde al snel een link tussen beide criminele feiten. Samen met de federale gerechtelijke politie van Brugge gingen zij dan ook al snel op zoek naar de voortvluchtige man.

Achtenveertig uur lang leek hij van de aardbol verdwenen. Donderdagnacht besliste de veertiger uiteindelijk zichzelf aan te geven bij de politie. Daar gaf hij toe dat hij verantwoordelijk is voor de tweevoudige moord. Hij had ook het moordwapen op zak en overhandigde dat aan de politie.

Vaag motief

Wat B. bezield heeft, is nog een raadsel. Voor zover bekend kwam hij wel al in aanraking met de politie, maar heeft hij geen rijkgevuld strafblad. Of hij in behandeling was voor psychische problemen was gisteren niet geweten. Een vriendin van zijn moeder zegt dat ze al langer vond dat hij mentaal niet helemaal in orde was. “Oliver pendelde tussen Düsseldorf en Blankenberge. Hij gedroeg zich geheimzinnig, maar zijn moeder droeg hem op handen.”

Over de moord op zijn moeder ­verklaarde hij dat hij haar toch moeilijk kon opbiechten wat hij eerder op de avond had gedaan. De man werd gistermiddag voor­geleid bij de onderzoeksrechter in Brugge, waarna hij werd aangehouden. Hij moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen.

De familie van Norbert Bocher is opgelucht dat de dader in de cel zit. Zijn naam doet bij hen geen belletje rinkelen, zegt zijn broer Bjorn, die hoopt dat het verdere onderzoek voor antwoorden zorgt.