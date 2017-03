Familie geradicaliseerde Molly: “Het liep fout toen ze Mohamed leerde kennen”

Wevelgem - Molly B., de 24-jarige vrouw die donderdag in Wevelgem werd opgepakt door federale speurders, moet in sneltempo geradicaliseerd zijn. Dat vermoedt haar familie in Bergen, waar ze oorspronkelijk woonde.

Haar nicht Sandy zegt dat Molly B., die volgens het gerecht bereid was om mee een aanslag te plegen in Europa en de jihad financieel ondersteunde, alle contact onlangs verbrak. “Er was enkel vaag contact via sociale media”, vertelt ze. “Molly zei dat ze in Wevelgem was gaan wonen na passages in Doornik en Brussel, en ze zei dat ze een nieuwe vriend had. Een zekere Mohamed. Vanaf dan moet het fout gelopen zijn”, zegt ze in Sudpresse. “Plots liep ze naar eigen zeggen gesluierd rond en was ze gestopt met roken.” Haar familie zegt dat ze een moeilijke jeugd kende, met een moeder en vader die vroeg stierven en een kind dat ze al een tijd niet meer ziet. Ook was ze al betrokken bij een diefstal.

Begin volgende week verschijnt Molly B. voor de raadkamer, waar beslist wordt over haar verdere aanhouding.

