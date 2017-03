Voetballer vrijgesproken voor te snel rijden, want zijn mama reed

Voetballer Obbi ­Oulare werd door de Brugse politierechter vrijgesproken voor een snelheidsovertreding. Hij kreeg daar eerder een boete van 450 euro en een rijverbod van 15 dagen voor. Maar hij tekende verzet aan en kreeg ­gelijk.

Oulare (21) speelde op het moment van de overtreding bij Club Brugge. Zijn wagen van de club werd op 11 december 2014 tegen 92 per uur geflitst in Jabbeke, waar maar 50 mag.

Zijn advocaat verklaarde dat zijn moeder op dat moment met de wagen reed. Oulare kon bewijzen dat hij die dag op afzondering was met de club. De politierechter sprak hem vrij. Het is nu aan het parket om te beslissen of het zijn moeder nog zal dagvaarden.