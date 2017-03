6.600 euro of 5.600 euro? Socialisten beslissen vandaag hoeveel ze nog mogen verdienen

SP.A doet vandaag een poging om haar besmeurd imago af te werpen en zich te profileren als de politieke Mr. Proper. Onder meer door voor alle Vlaamse socialisten een loonplafond op te leggen van 6.600 euro netto. Iets wat volgens de Jongsocialisten nog niet ver genoeg gaat. Zij willen daar nog zo’n 1.000 euro afdoen en hebben daarvoor de steun van enkele partijafdelingen. De stemming vandaag wordt een dubbeltje op zijn kant.

“Overal word ik door mensen aan­gesproken en zelfs uitgekafferd. Dat politici zakkenvullers zijn.” De crisis rond de intercommunales en het nieuws over het vele geld dat sommige politici verdienen, is de man in de straat niet ontgaan. Niet alleen de Kortrijkse SP.A’er Philippe De Coene, maar alle Vlaamse ­socialisten worden erop aan­gesproken. Het was ook de Gentse SP.A’er Tom Balthazar die als eerste onder vuur kwam te liggen omdat hij ­riante vergoedingen opstreek. De partij van voorzitter John Crombez zag haar imago zo besmeurd.

Een reeks radicale voorstellen moet er nu voor zorgen dat er rond SP.A geen zweem van graaicultuur meer hangt. Pronkstuk uit Crombez’ plan is de invoering van een loonplafond. Als de militanten zich vandaag op een congres in Brugge achter het plan scharen, mogen SP.A’ers voortaan niet meer dan 6.600 euro netto per maand verdienen. ­Vanaf 2019 is dat zelfs 6.200 euro.

Het klinkt streng, maar de meeste socialisten zullen er geen euro minder door verdienen. Enkel parlementsleden die ook nog burgemeester zijn van een grote stad, zoals ­Renaat Landuyt (Brugge) of Hans Bonte (Vilvoorde), zullen wat verliezen. Maar zij moeten vanaf 2019 toch kiezen tussen de functie van burgemeester of die van parlementslid.

Voor de Jongsocialisten meteen een reden om de duimschroeven nog wat meer aan te draaien. Zij vinden dat 5.600 euro ook moet volstaan en krijgen de steun van verschillende SP.A-afdelingen. “Een partij die vecht voor gelijkheid moet het ­goede voorbeeld geven. Waarom zou het loon van een burgemeester van een grote stad niet volstaan voor iedereen?” stelt JS-voorzitter Aaron Ooms. Crombez zelf spreekt zich voorlopig niet uit over deze tegenzet en dus zijn het de militanten die de knoop moeten doorhakken. Aangezien in dit voorstel veel meer SP.A’ers tegen de grens aan schurken (parlements­leden zullen bijvoorbeeld niet veel meer mogen bijklussen) ligt dit moeilijker. Maar in de huidige politieke ­context zeggen dat je meer wil verdienen, is evenmin evident. Het is niet voor niets dat de discussie vandaag achter gesloten deuren, ver weg van de pers, plaatsvindt.

Of ministers zich ook aan het loonplafond moeten houden, is nog niet duidelijk. Als dat het geval is, dan zou dat betekenen dat zij bijna de helft van hun loon verliezen. Voorlopig is enkel Pascal Smet (Brussels) minister, maar dat kan vanaf 2019 wel anders zijn.

Het plan om van SP.A een transparante partij te maken met strenge ethische regels wordt vooral bij de leden en militanten toegejuicht. Het plan-Crombez zal dan ook met een grote meerderheid worden goedgekeurd. Alleen schepenen van kleine gemeenten morren. Dat zij niet erg goed worden betaald en straks ook niets meer mogen opstrijken in intercommunales doet hen – weliswaar niet te opvallend – knarsetanden.