Record jobstudenten, maar voor horeca halen ze hun neus op

Bijna 470.000 studenten zullen deze zomer een vakantiejob doen. En dat is een nieuw record, zegt Jan Denys van Randstad. De reden? De economie. Die trekt weer aan en levert dus meer vacatures op. Goed nieuws dus. Maar aan de kust bibberen ze nu al om alle vacatures ingevuld te krijgen. “De jeugd werkt liever van nine to five dan ’s avonds.”

Het eerste lentezonnetje begint flauw te prikken en de zoektocht naar jobstudenten voor de zomer lijkt gestart. Club Med rekruteert 1.000 medewerkers. Ook Plopsaland is uit de startblokken geschoten: zij werven 2.000 man extra aan. Volgens Randstad – marktleider in de uitzendsector – zullen deze zomer vijf tot tien procent extra studenten nodig zijn om alle jobs ingevuld te krijgen.

Jan Denys.

Vorig jaar gingen naar schatting 425.000 jongeren aan de slag in juli, augustus en september. In het allerbeste scenario zouden er nu 467.500 vacatures zijn in diezelfde periode. Het zou een absoluut record zijn. “De economie trekt opnieuw aan”, zegt arbeidsmarktspecialist Jan Denys. “En dat betekent: meer jobs, maar ook meer keuzemogelijkheden voor de ­studenten.”

En dus ook meer concurrentie tussen de werkgevers in hun zoektocht naar het allerbeste personeel. Vooral de horeca en de handel krabben nu al in het haar. “Het wordt moeilijker om de vacatures ingevuld te krijgen”, zegt Rita Claeys, horecamanager bij uitzendbureau ­Human Supports. “Jongeren kunnen veel kieskeuriger zijn. Ze verkiezen een nine to five ­boven het avond- en weekendwerk in onze sector.”

“Het is vechten en duwen voor de juiste man of vrouw op de juiste plaats”, geeft Plopsaland-directeur Steve Van den Kerkhof toe. En daar hebben ze in het rijk van Mega Mindy, Samson en Bumba toch wel wat voor over. “We bieden leuke extraatjes. Wie bijvoorbeeld 50 dagen werkt, krijgt een premie van 250 euro.”

In tegenstelling tot andere ­jaren – Plopsaland zag in 2014 tien procent van de omzet in rook opgaan wegens een tekort aan personeel – is Van den Kerkhof hoopvol. “Door de witte kassa zijn onze officiële lonen nu meer marktconform. De tijd dat je iets in het zwart kon bijverdienen, is definitief voorbij.”

Ook de nieuwe wetgeving helpt. Die zorgt ervoor dat studenten 475 uur mogen werken in plaats van 50 dagen. “Vroeger waren ze bij elke job, ook al presteerden ze slechts enkele uren, een volledige dag kwijt”, zegt Van den Kerkhof. “Als studenten nu voor enkele uren aan de slag zijn, wordt dat aantal in mindering gebracht. Dat zal ongetwijfeld meer jongeren motiveren om bij te klussen.”