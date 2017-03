CLUBNIEUWS. Bolingoli en Mechele te duur om te spelen tegen Club, Stanciu niet zeker van plaats

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League staat er nog heel wat op het spel. Boli Bolingoli en Brandon Mechele zullen niet spelen tegen Club Brugge. “Zoals contractueel vastgelegd”, werd eerder gecommuniceerd. Maar dat klopt niet helemaal. Tegen Waasland-Beveren zal Anderlecht-coach René Weiler zijn pionnen weer een beetje herschikken. Stanciu werd door de UEFA dan wel verkozen tot Europese Player of the Week maar is niet zeker van zijn plaats. Uw portie clubnieuws van de dag.

Bolingoli en Mechele te duur om te spelen tegen Club

STVV / CLUB BRUGGE Boli Bolingoli en Brandon Mechele zullen niet spelen tegen Club Brugge. “Zoals contractueel vastgelegd”, werd eerder gecommuniceerd. Maar dat klopt niet helemaal. Contractueel kán een club niet verbieden om verhuurde spelers op te stellen in een onderlinge confrontatie. “Maar er werden wel huurprijzen vastgelegd. En om tegen Club Brugge aan te treden, ligt die prijs extra hoog voor die twee”, luidt het bij STVV. “Wat natuurlijk op hetzelfde neerkomt als stellen dat ze niet mogen aantreden.”



Bruzzese, die zich gisteren licht blesseerde, zit wellicht gewoon op de bank, als hij fit raakt tenminste. “Omdat de huurprijs voor hem een pak lager ligt”, aldus STVV.



Hoogstwaarschijnlijk start Ivan Leko tegen Club Brugge met het duo Yohan Boli-Wolke ­Janssens in de aanval. Igor Vetokele is immers out en op Nick Proschwitz wordt met het oog op de toekomst niet meer gerekend. Voor Boli wordt de wedstrijd in Brugge mogelijk zijn laatste van het seizoen. De Franse spits sukkelt al maanden met een probleem aan de schouder. Omdat Veto­kele fit raakt voor de play-offs, zal een operatie bij Boli niet langer uitgesteld worden. Mogelijk volgt de ingreep volgende week al. Nadien wacht een maandenlange revalidatie. STVV plant dat Boli weer honderd procent fit zal zijn om de voorbereiding op volgend seizoen aan te vatten. (gus)

Stanciu niet zeker van zijn plaats



ANDERLECHT Tegen Waasland-Beveren zal Anderlecht-coach René Weiler zijn pionnen weer een beetje herschikken. Stanciu werd door de UEFA dan wel verkozen tot Europese Player of the Week, maar Hanni krijgt misschien wel weer zijn plaats als spelverdeler. Ook Spajic, geselecteerd in het Europa League Elftal van de Week, moet wellicht plaats ruimen voor Kara (knie), die zijn plaats weer opeist. Al zou paars-wit liever nog geen risico’s nemen met de Senegalese verdediger.

Obradovic bleef tegen APOEL Nicosia aan de kant omdat Weiler Andy Najar eens aan het werk wou zien als linksachter. De Serviër kan dit weekend opnieuw spelen. (jug)



Sfeeracties bij AA Gent en 7 miljoen voor nieuw oefencomplex



AA GENT De Ghelamco Arena zal morgenmiddag volledig uitverkocht zijn voor de komst van KV Mechelen. 20.000 fans zullen de apotheose in de strijd om de laatste plaatsen voor Play-off 1 bijwonen. Het Gentse bestuur en de supportersfederatie plannen voorafgaand aan de aftrap ook nog enkele sfeeracties om de fans al vroeg in de juiste stemming te krijgen. Stadium-shooters zorgen voor een massa aan confettislingers en vlak voordat ref Delferière de match op gang fluit, zullen luide knallen door de Gentse lucht galmen. De Buffalo's zullen in elk geval niet indommelen in de lentezon. De bezoekende fans plannen dan weer een vlaggenactie

AA Gent gaf de voorbije wintermercato zo’n tien miljoen euro uit aan inkomende transfers, maar de Buffalo’s investeren ook fors op andere fronten. De bouw van het nieuwe oefencomplex in Oostakker, die goed opschiet, wordt begroot op zo’n 7 miljoen euro. Momenteel krijgt het spelerskwartier met slaapruimtes gestalte. Het nieuwe oefencentrum moet tegen juli klaar zijn. Het huidige oefencomplex aan de Warmoezeniersweg zal dan overgedragen worden aan de jeugd en beloften. Trainer Hein Vanhaezebrouck hielp het nieuwe complex te ontwerpen. (vdm, ssg)



Weinig Europese averij bij Genk



GENK De Europese veldslag in Gent leverde al bij al weinig averij op. Enkel Sander Berge hield aan een kwalijke trap een kneuzing aan de voet over. Hij is licht twijfelachtig. Thomas Buffel ligt voor een basisplaats in de balans met Siebe Schrijvers. Naranjo is opnieuw inzetbaar, donderdag was hij niet speelgerechtigd. (rco)

Xavier Chen trainde nog niet mee

KV MECHELEN Het blijft onzeker of KV Mechelen zondag kan rekenen op Xavier Chen. De rechtsback trainde door pijn aan de achillespees deze week nog niet mee met de groep. Gisteren werkte hij wel een intensieve individuele training af. De rest van de kern kreeg een tactische training. Vandaag probeert Chen aan te sluiten op de laatste groepstraining. Lukt dat niet, dan zit hij meer dan wellicht niet in de kern. El Messaoudi (quadriceps) is zeker out, net als de pas geopereerde Kolovos (knie).

KV kan zondag trouwens ­rekenen op de steun van een uitverkocht bezoekersvak. De 930 beschikbare tickets waren in een mum van tijd weg. De thuisblijvers kunnen zondag vanaf 13.30 uur in het AFAS Stadion terecht om de match op groot scherm te volgen. Na afloop van de match komen ook de spelers naar daar om hun vreugde (of verdriet) te komen delen met de fans. (thst)

LOKEREN Coach Runar Kristinsson zal zondagmiddag tegen Charleroi moeten puzzelen. De ziekenboeg van Lokeren zit intussen aardig vol. Bob Straetman (kuit) liep gisteren een verrekking op en raakt niet fit voor zondag. Mehdi Terki (enkel) kreeg woensdag een trap op de enkel en is enkele weken buiten strijd. Tom De Sutter trainde gisteren nog niet mee met de groep en is twijfelachtig. Steve De Ridder werkte gisteren al een halve training af maar is hoogst onzeker voor zondag. Vandaag moet blijken wie er tijdig fit raakt voor zondag. Mijat Maric pakte vorige week zijn vijfde gele kaart en is geschorst. (whb)

KV OOSTENDE KV Oostende heeft een flinke traditie tegen Standard. In de vijf jongste confrontaties won Oostende alles. Ze behaalden de vijftien punten door een 3-2, 4-1 en 3-1-zege in eigen stadion en door een 3-5 en 1-2-winst op Sclessin. Zo komt KVO aan een totaal van zeven overwinningen in vijftien duels in eerste klasse. Standard won zesmaal. Twee keer deelden beide clubs de punten. Met 52 goals waren de 15 matchen ook telkens best gekruid. Slechts één keer werd het 0-0.

Michiel Jonckheere kan zondag zijn 150ste wedstrijd voor KV Oostende spelen. Kevin Vandendriessche kan zondag zijn 150ste match in eerste ­nationale spelen. (rpo)

KV KORTRIJK Elohim Rolland keert terug in de selectie na een wekenlange blessure aan de achillespees. Mogelijk start hij meteen. Hervé Kage (pubalgie) raakt wellicht terug fit tegen de start van Play-off 2, maar herneemt volgende week misschien al met de groep na een rustperiode. Teddy Chevalier was ziek in het begin van de week maar trainde ondertussen weer volop mee. Ook de Smul is in principe terug selecteerbaar. Hij deed al wat ritme op met de beloften. Het is afwachten of De Mets nog opgenomen wordt in de selectie. (jve)

WAASLAND-BEVEREN Coach Cedomir Janevski kan zondag op Anderlecht mogelijk geen beroep doen op drie sterkhouders. Francois Marquet (rug), Rudy Camacho (hoofd) en Ibrahima Conté (lies) trainden gisteren op halve kracht en zijn twijfelachtig. Vandaag staat de laatste training op het programma en moet duidelijk worden of de drie spelers wedstrijdfit zijn. Centrumspits Zinho Gano is intussen verlost van zijn blessure en is opnieuw fit. (whb)



ZULTE WAREGEM Bij Zulte Waregem is iedereen fit voor de verplaatsing naar Eupen. Alleen Timothy Derijck (knie) en Davy De fauw (schouder) werken nog individueel verder aan hun terugkeer. Onur Kaya, Christophe Lepoint en Soualiho Meïté moeten opletten dat ze geen vijfde gele kaart slikken. Anders dreigen ze de eerste wedstrijd van Play-off 1 te missen. Pakken ze geen vijfde gele kaart, vallen de vier gele kaarten weg voor de start van Play-off 1. (jcs)