Vanhaezebrouck met het mes op de keel: “Play-off 2 is een kerker”

Er heeft veel gemogen in Gent – de titel, overwinteren in de Champions League, stunten tegen Tottenham – maar nu is het van moeten. Want AA Gent in Play-off 2, dat is als koning Filip in een driekwartsbroek op het nationaal defilé. “Voor één keer maakt het niet uit of ons voetbal goed of lelijk is”, aldus Vanhaezebrouck. Zondag is het lijflied van de Gent-coach niet ‘Let me entertain you’, maar ‘Under pressure’.

AA Gent was donderdag samen met Genk het brandpunt van de aandacht, na de 2-5-pandoering gisteren opnieuw en zondag zal het niet anders zijn. Een artikeltje op pagina acht zijn de Buffalo’s niet meer gewoon. Hein met een theetje en twee journalisten aan één tafeltje zoals in Kortrijk evenmin. Wat wordt het wennen mocht La Gantoise in Play-off 2 belanden.

“Ik ga niet zeggen dat Play-off 2 de hel is, maar ’t is een dungeon, een kerker”, aldus Vanhaezebrouck. “Je zit beneden in een donker gat waar niemand je ziet. Deze club is geëvolueerd en het past niet meer. Maar het past ook niet bij Standard.”

KV Mechelen heeft ook zonder Play-off 1 een goed seizoen gespeeld, bij AA Gent wordt het dan een ingezakte soufflé. “Natuurlijk is er een verschil tussen onze situatie en die van KV Mechelen. Ik moet hier niet zitten zeggen dat het voor ons mag, dat het niet van moeten is. Dat is dikke zever. We zijn een ploeg die er áltijd bij zou moeten zijn in Play-off 1. We hebben onderweg veel laten liggen, waardoor we nu met de rug tegen de muur staan. Maar mochten we er niet in geloven, dan kan ik beter een telefoontje doen met Johan Timmermans (voorzitter van KV Mechelen, nvdr.) en hem zeggen dat ze thuis mogen blijven. Als ik alles hoor en lees, dan zijn er velen die duimen dat KV Mechelen Play-off 1 haalt. Ik heb ook sympathie voor Mechelen en vind dat ze het verdienen om eens in Play-off 1 te staan, maar niet nu, ten koste van ons.”

Mechelen dreef na de stunt tegen Anderlecht op een roze wolk naar de clash, Gent kroop door een Limburgse stofwolk. “Voor één keer maakt het niet uit of ons voetbal goed is of lelijk. Het mag van mij 5-4 worden, maar evengoed 1-0. We staan met een duidelijke bedoeling aan de aftrap: winnen.”