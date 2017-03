VN waarschuwt: "We staan voor grootste humanitaire ramp"

Twintig miljoen mensen in vier landen dreigen van de honger om te komen als de internationale gemeenschap niet tussenkomt. Daar waarschuwt Stephen O'Brien, noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties, voor.

Het gaat om Jemen, Zuid-Soedan, Somalië en Nigeria. O'Brien bracht een bezoek aan de landen. "Mensen zullen er de hongerdood sterven", zei hij in de VN-Veiligheidsraad. Volgens hem staan de VN voor de "grootste humanitaire ramp" sinds de oprichting van de Verenigde Naties.

"De situatie voor de mensen in die landen is verschrikkelijk en zonder een grote internationale reactie wordt het nog erger. Alle vier de landen hebben één zaak gemeen: een conflict. Dat betekent dat wij, de VN, de mogelijkheid hebben verdere ellende en lijden te verhinderen". Er is volgens de VN nood aan 4,4 miljard dollar tegen juli, en veilige toegang voor hulporganisaties.