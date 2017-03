Terreurdreiging: Duitse politie sluit winkelcentrum

In de Duitse stad Essen heeft de politie zaterdagochtend het winkelcentrum afgesloten. De autoriteiten hebben concrete aanwijzingen voor een mogelijke aanslag, zo meldt ‘Stern’.

Het winkelcentrum in Essen is normaal gezien een drukbezochte plaats. Foto: REUTERS

“Wij beschikken over aanwijzingen waaruit we kunnen opmaken dat het koopcentrum Limbecker Platz het doelwit is van terreuraanslag”, aldus een woordvoerder van de politie. Alle toegangswegen, deuren en parkeerplaatsen zijn niet meer toegankelijk. Ook het nabijgelegen metrostation is gesloten. Een klein leger agenten is ter plaatse. De politie “werkt met spoed de achtergrond van de terreurdreiging te achterhalen”.

Drukbezocht

In het shoppingcenter bevinden zich meer dan 200 winkels. Met haar 70.000 vierkante meter verkoopruimte is het verkoopcentrum één van de grootste van Duitsland. In het weekend zijn er vaak duizenden shoppers aanwezig.