Antwerp meerwaarde voor eerste? Drie redenen voor, drie tegen

Royal Antwerp FC kan vanavond na vele jaren wachten de deur naar eerste klasse weer openbeuken. De oudste club van het land zou extra pigment geven aan onze hoogste voetbalklassen, maar er zijn ook redenen om minder enthousiast te worden over de terugkeer van ‘The Great Old’.

EEN VERRIJKING WANT...

+ sterke spelersgroep

Vandaag lopen er met jongens als Björn Vleminckx, Tuur Dierckx en Faris Haroun al heel wat bekende namen rond in de kern van Antwerp. En bij een promotie mag je er zeker van zijn dat CEO Patrick Decuyper zijn portefeuille opnieuw zal opentrekken. Met een plek in de kelder van eerste klasse zal hij - net als de fans - geen genoegen nemen. Antwerp zal een sterke selectie op de been brengen en sportief niet misstaan in eerste klasse.

+ extra pigment

Antwerp beroert de gemoederen. Als je ziet hoe heel België hun promotiestrijd nu met argusogen volgt, weet je dat hun aanwezigheid extra pigment zal geven aan eerste klasse. Dezer dagen heeft iedereen wel een mening over de club. Zelfs in de eigen stad polariseert Antwerp. Maar ook daarbuiten. De één heeft sympathie, de ander wil de Great Old op z’n bek zien gaan. Maar het is een club waar iedereen over praat.

+ fans

De kassiers van de eersteklassers zullen zich in de handen wrijven. De komst van Antwerp betekent elke week een uitverkocht bezoekersvak. En ook op de Bosuil zelf ben je verzekerd van een sfeervol avondje voetbal. Als ze zich gedragen, zijn de fans van Antwerp echt een aanwinst voor eerste klasse.

GEEN REDEN TOT JUICHEN WANT...

- fans

Voor de clubkas van de andere eersteklassers is een promotie van Antwerp een goede zaak. Voor het veiligheidsbudget is dat een ander paar mouwen. De reputatie van de Antwerp-fans - ook al is die te danken aan een minderheid - boezemt stadsbesturen en commissarissen angst in. De gebeurtenissen van vorig seizoen na de match tegen Eupen - toen de politie met het waterkanon moest optreden en een combi in brand werd gestoken - zijn het bewijs dat die dreiging er nog steeds is.

- Stadion

Als het bomvol zit, heeft het zijn charme, die oude aftandse tribune. Maar eerlijk, de Bosuil mag dan wel voldoen aan alle licentienormen, op lange termijn moet er dringend iets aan de aftandse infrastructuur gedaan worden. Om maar één banaal voorbeeld te geven: de journalisten moeten naar hetzelfde toilet als de bezoekende spelers. Stel je voor, volgend seizoen sta ik daar te plassen naast Lukasz Teodorczyk of José Izquierdo. Dat is niet meer van deze tijd. En dan zwijgen we nog over het sanitair in Tribune 2.