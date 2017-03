Ze zijn diepbedroefd om de plotse dood van hun kat. Dan ontdekken ze welk geheim leven hij leidde

Een koppel dat in diepe rouw was om het heengaan van hun kat Bear, was stomverbaasd toen het ontdekte dat hun kater een geheim leven leidde. Bears broertje Teddy kwam thuis met een briefje rond zijn hals dat hun wenkbrauwen deed fronsen.

Bear overleed vorige maand onverwacht, maar nog onverwachter was het handgeschreven briefje dat baasje Scott Ewels vond rond aan het halsbandje van Bears kleine broer Teddy. De twee katten waren onafscheidelijk en toen Scott het briefje las, ontdekte hij dat er nog iemand was die Bear erg miste.

Foto: Scott Ewels

“Beste eigenaar, ik ben de buur van nummer 4. Ik ben ook erg goed bevriend met jullie katten, want ze kwamen vroeger dagelijks langs mijn kamer. De grote van de twee is wel al twee weken vermist. Is hij oké? Ik zit zo met hem in. Het is de liefste kat en hij heeft een plaatsje in mijn hart. Ik hoop dat alles oké met hem is.”

Scott was erg aangedaan van het ontroerende briefje en schreef terug naar nummer 4. “We schreven dat onze andere poes helaas overleden was”, vertelt hij.

Foto: Scott Ewels

Een dag later kregen ze een e-mail van de buurvrouw, die een uitwisselingsstudente bleek uit Taiwan. Ze studeert aan een nabijgelegen universiteit en Bear hield haar gezelschap wanneer ze heimwee had of zich alleen voelde. Hij hielp haar zelfs tijdens het blokken, schreef ze.

Ze bracht later nog een bezoek aan het graf van Bear in de tuin en legde er bloemen neer, om te tonen hoeveel de kater voor haar had betekend.