Dit doet Beyoncé met tweeduizend euro

Eerder deze week liet zangeres Beyoncé nieuwe foto’s van haar bolle buik los op de wereld. Naast haar stond haar dochtertje Blue Ivy in een schattig groen jurkje dat mama uitkoos. Die creatie is van Gucci en kost - hou je vast - 1.900 euro.

Tijdens de première van de live-action versie van ‘Beauty and the Beast’ wandelden de hoogzwangere ‘Formation’-ster en haar dochter hand in hand rond in smaragdgroene jurken van het Italiaanse modehuis Gucci. De outfit op kindermaat heeft een groene bovenkant, die versierd is met twee fonkelende, kristallen vogels en een roze rokgedeelte met ruches.

Foto: Instagram beylite

Kostprijs van het opvallende jurkje, dat een miniatuurversie is van een model uit de damescollectie? 2.100 dollar, omgerekend 1.980 euro. De creatie voor volwassenen kost een tikje meer: 24.500 euro. Het meisje koos wel voor betaalbare schoenen erbij, namelijk basic witte sneakers van Converse.

Het is niet de eerste keer dat de vijfjarige Blue Ivy in het nieuws komt omdat ze een peperdure outfit draagt van Gucci. Een paar weken geleden zat ze met haar ouders in het publiek van een NBA-wedstrijd en had ze een grasgroen jurkje aan met hondjes ter waarde van 1.700 euro. In februari ging ze naar de Grammy’s met een handtasje in de vorm van een kattensnoet dat maar liefst 2.340 euro kost.