Ze was 19 toen haar vriend plots zei: “Er ligt een man in de diepvries”

19 jaar was ze, toen Denise Shipley van haar vriend Richard Leonard te horen kreeg dat hij een lichaam in de diepvriezer verborgen had. Het koppel woonde in een flat in de buurt Warriewood in het Australische Sydney, vlakbij de plaats waar de man in de vriezer het laatst was gezien. Een aflevering van het programma ‘Murder Calls’ brengt details over de ophefmakende zaak aan het licht.

Shipley en Leonard waren een dolverliefd koppeltje en hadden elkaar voor het eerst ontmoet als tieners op een christelijke bijeenkomst. Toen ze elkaar jaren later nog eens tegenkwamen, was Shipley 18. De toen 22-jarige Leonard was rond die tijd veranderd in een geheime aanbidder van al wat duivels was, met een grote fascinatie voor pijl en boog. Hij werkte in een slachthuis en hield zijn mes graag zó scherp dat hij er “een tomaat mee kon fijnsnijden”.

In Shipleys ogen was Leonard een man met een toekomst en een man die er bovendien nog goed uit zag. De twee begonnen meer en meer tijd samen door te brengen en experimenteerden met drugs, in het bijzonder amfetamines en LSD. Shipley vertelde later dat ze zich aangetrokken voelde tot Leonards geweld en dat ze beiden grote fans waren van de cultfilm ‘Natural Born Killers’.

Diepvriezer

Op 2 augustus 1994 liep het fout en schoot Leonard ene Stephen Dempsey met een krachtige boog dood in een natuurgebied. Eerst dumpte hij het levenloze lichaam in een vijver van het reservaat, maar later keerde hij terug om het in stukken te snijden. In de koffer van zijn motorfiets vervoerde hij het verhakte lichaam naar zijn flat in Warriewood.

Toen hij aan Shipley meldde dat er een man in de diepvriezer lag, zei ze er niet veel op. Het leek haar zelfs niet te verbazen.

Een conversatie tussen Leonard en zijn celgenoot die later clandestien werd opgenomen in de gevangenis, onthult lugubere details uit de vier maanden dat het lichaam verstopt zat in zijn koelkast. “Soms verveelde ik me gewoon en nam ik er wat lichaamsdelen uit om mee te spelen”, is te horen. “Denise zat daar dan en werd helemaal gek. Ze kon er niet mee om.”

Maar ‘gek’ genoeg om de politie te verwittigen, was ze niet. Zo gaf ze Leonard vrij spel om opnieuw toe te slaan. Op 18 november 1994 hadden de twee opnieuw drugs genomen, toen ze een taxi namen en Leonard de taxichauffeur met zijn vlijmscherp mes om het leven bracht. Hij stak hem 37 keer en sneed zijn keel over.

“Geen leuker gevoel”

Twee weken later besloot Leonard om het lichaam van Dempsey uit de vriezer te halen en verzwaard met gewichten in het water te gooien. Maar toen Dempseys torso weken later aan de oppervlakte verscheen, openden de politie een moordonderzoek rond zijn verdwijning. In april 1995 namen ze Leonard in het vizier. De tweevoudige moordenaar werd uiteindelijk veroordeeld tot tweemaal levenslang voor dubbele moord, Shipley kreeg acht jaar - waarvan ze er drie en een half ook effectief uitzat.

Op zijn proces werd Leonard beschreven als een psychopaat van wie zijn grootmoeder hem destijds aangemoedigde om katjes te verminken door hun staart en oren af te knippen. Eén gruwelijke zin die hij tegen zijn celgenoot uitsprak, ging ook door merg en been. “Er is echt geen leuker gevoel dan een diepe angst op iemand zijn gezicht te zien”, pochte hij.