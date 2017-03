Erdogan dreigt wraak te nemen op “nazistisch” Nederland

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zaterdag hard uitgehaald naar Nederland nadat onze noorderburen de landingsrechten voor het toestel van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu hadden ingetrokken. Erdogan sprak over “nazi-overblijfselen en fascisten”.

Hij dreigt er ook mee Nederlandse diplomaten het leven zuur te maken als ze naar Turkije reizen. “We zullen zien hoe hun vliegtuigen tot in Turkije geraken”, klonk het tijdens een toespraak in Istanboel, zo meldt het Turkse staatspersagentschap Anadolu.

De Nederlandse regering nam de maatregel naar eigen zeggen omdat de openbare orde en veiligheid in het geding zijn gekomen, na een oproep aan Turkse Nederlanders om massaal deel te nemen aan een publieke manifestatie met Çavusoglu in Rotterdam zaterdagavond.

De minister was van plan zaterdag om 18.00 uur genodigden toe te spreken in de ambtswoning van de Turkse consul in de wijk Hillegersberg. Maar zijn bezoek valt niet in goede aarde bij de Nederlandse regering. Çavusoglu pleit voor een ‘ja’ voor meer macht voor president Erdogan in het Turkse referendum van 16 april.