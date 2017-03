Manchester City en Kevin De Bruyne naar laatste vier

Brussel - Manchester City heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de halve finales van de FA Cup, de belangrijkste bekercompetitie in Engeland. City haalde het dankzij doelpunten van David Silva (3.) en Sergio Agüero (67.) met 0-2 op het veld van Middlesbrough en stootte verdiend door naar de laatste vier.

Bij de bezoekers stond Kevin De Bruyne 90 minuten tussen de lijnen en was er geen spoor van Vincent Kompany. Die was wel mee naar Middlesbrough afgereisd, maar kreeg geen plaatsje op het wedstrijdblad. Hij was nochtans opnieuw volledig fit, had City-coach Pep Guardiola vrijdag laten optekenen. “Kompany heeft de laatste drie, vier dagen opnieuw voluit mee kunnen trainen met de rest van de selectie”, klonk het toen.

Lees hier de teleurgestelde reacties van de City-supporters over de afwezigheid van Kompany.

De 30-jarige Kompany kwam in 2017 nog maar één keer in actie. Eind januari speelde hij de volledige wedstrijd in het gewonnen FA Cup-duel tegen Crystal Palace. In de FA Cup-ontmoeting met tweedeklasser Huddersfield mocht hij zich vorige maand opmaken voor zijn tweede optreden van het nieuwe jaar, maar viel hij uit in de voorbereiding van het duel.

De andere kwartfinales in de FA Cup worden later zaterdag (Arsenal/Lincoln), zondag (Tottenham/Milwall) en maandag (Chelsea/Manchester United) afgewerkt. Meteen na de kraker tussen de Blues en de Red Devils wordt er maandagavond op Stamford Bridge geloot voor de halve finales. Die worden normaal gezien op 22 en 23 april in het mythische Wembley Stadium gespeeld.