AA Gent of KV Mechelen? Het kan over de titel beslissen

Nog een paar uurtjes, en dan weten we welke teams Play-Off 1 halen. Met vier maken ze nog kans, maar waar Charleroi een zekerheid lijkt en Racing Genk uit de boot dreigt te vallen, lijkt de strijd om het laatste plekje vooral tussen AA Gent en KV Mechelen te gaan. Opvallend: als de teams in Play-Off 1 dezelfde resultaten boeken tegen elkaar als in de reguliere competitie, zou dat over de titel beslissen. Als AA Gent het tot Play-Off 1 schopt, zou Anderlecht kampioen worden. Met KV Mechelen in Play-Off 1, trekt Club Brugge aan het langste eind.

Bij dezelfde resultaten in PO1 als in reguliere competitie, zou de titel beslist worden door de aanwezigheid van AA Gent of KV Mechelen. Anderlecht haalde namelijk 18 op 30 tegen Club Brugge, Zulte Waregem, KV Oostende, AA Gent en Charleroi, terwijl Club Brugge één puntje minder pakte. Maar een heel ander verhaal is het als KV Mechelen de zesde ploeg wordt in Play-Off 1. Dan zou Club Brugge drie punten meer pakken dan Anderlecht en zich tot kampioen kronen.

Opvallend is dat Club Brugge vijftien op vijftien pakte in het eigen Jan Breydelstadion tegen de top zes. Anderlecht is de beste ploeg op verplaatsing: als AA Gent deel zou uitmaken van de eerste zes, was het goed voor een 9 op 15 op verplaatsing. Is KV Mechelen het zesde team, dan houdt paars-wit nog een 6 op 15 over.

De resultaten met eerst AA Gent en dan KV Mechelen in de top zes: