Deze monniken slaan ijzeren staven stuk op hun hoofd en ze komen naar ons land

In ons land houden monniken zich vooral bezig met bidden en trappist brouwen. Maar in de bergen in China staat een klooster waar de geestelijken een godganse dag zware ijzeren staven op hun hoofden stuk slaan, op scherpe speren balanceren en elkaar te lijf gaan met hellebaarden, stokken en zwaarden. De legendarische Shaolin-monniken uit Henan geven inmiddels wereldwijd demonstraties van hun verbluffende kunnen. En volgende week strijken ze voor één keer ook in ons land neer.

Dat de monniken in staat zijn tot zulke bovennatuurlijke krachttoeren, hebben ze naar eigen zeggen te danken aan jarenlange, doorgedreven training en innerlijke kracht. Overal waar ze komen, verbluffen ze hun publiek met staaltjes van hoogstaande gevechtstechnieken. “Ze beoefenen een eeuwenoude vorm van kung fu. Zowat iedereen beschouwt het Shaolin-klooster ook als de bakermat van deze Chinese vechtkunst”, zegt Virginia Fantoni, organisator van het martial arts festival ‘Dragon Night’, dat volgende week zaterdag plaatsvindt in Lessen, vlakbij Geraardsbergen.

Volgens Fantoni is het al van 1988 geleden dat de monniken nog eens op bezoek waren in ons land. “Ze zijn veel gevraagd en het is niet gemakkelijk om hen te strikken. Maar via een Franse organisatie is het ons toch gelukt. Elk jaar stuurt het klooster enkele monniken naar Frankrijk, waar ze dan een toer doen en stages geven. Wij hebben ze ditmaal kunnen overtuigen om voor één keer de grens over te steken en in ons land een stop te houden. Wat ze precies zullen doen, geven ze nog niet prijs. We weten alleen dat ze een demonstratie van ruim tien minuten zullen geven.”

Perfectie

Wie ze al eens op video’s op het internet of in een reportage van Discovery heeft bezig gezien, weet dat de monniken tot alles in staat zijn. “Ze beheersen alles tot in de perfectie”, aldus nog Fantoni, die zelf al les kreeg van de monniken. “Ze kunnen met alle soorten wapens om, hun lichaam weerstaat in hoge mate pijn dankzij een enorme beheersing en tegelijkertijd zijn de rust in eigen persoon.”

Op het festival zullen overigens niet alleen de Shaolin-monniken optreden. “De show duurt een kleine 2,5 uur. Ook een 15-tal Belgische clubs geven demonstraties van kung fu, karate, judo, close combat, jiu jitsu, katori, wing flow system,... Tijdens de pauze zullen de winnaars van een tombola nog de Shaolin-monniken ook backstage kunnen ontmoeten. Voor de échte liefhebbers organiseren we op zondag nog een stage van 10 tot 17 uur, mét de monniken.”

Les volgen

Of je daar dan kan leren om zelf stalen staven en stokken in stukken te slaan op je hoofd en je bovenlijf? “Neen”, lacht Fantoni nog. “Ik vrees dat je wat meer uren training nodig hebt om dát onder de knie te krijgen. Ze zullen wel enkele basistechnieken aanleren. Maar ik kan je verzekeren dat die al zwaar genoeg om te verteren zijn.”