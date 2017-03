Deinze smeert Beerschot Wilrijk tweede nederlaag van het seizoen aan

Beerschot Wilrijk heeft voor de tweede keer dit seizoen in de competitie verloren. Thuis tegen Deinze kwamen de Mannekes niet verder dan een 0-1. Menzine scoorde voor de bezoekers op het half uur. Na een erg zwakke eerste helft, kwam Beerschot Wilrijk wel opzetten in de tweede helft, maar kon moeilijk combineren terwijl Deinze nog een strafschop kreeg. In het slot kreeg Deinze een rode kaart, maar Beerschot Wilrijk kon daar niet van profiteren.

Het balbezit was in de eerste helft wel voor de Mannekes en op links zorgde Messoudi voor het meeste gevaar maar tot kansen kwam het niet. Deinze daarentegen wachtte af en loerde op de counter. De eerste dreigingen leverden niets tot de Beerschotverdediging op het half uur de bal niet weg kreeg waarna Menzine een achterlegger makkelijk naast Clepkens kon schuiven. Beerschot Wilrijk probeerde nog wel, maar was te slordig. Het meeste gevaar voor de rust kwam nog van de bezoekers.

Placca

Placca viel na de rust in en kon voor meer dreiging zorgen. De aanvaller legde verschillende keren aan, maar het was telkens vanuit een moeilijke hoek. Eén schot ging rakelings naast. Op het uur was het opeens alle hens aan dek toen Deinze een strafschop kreeg na een lichte fout: Clepkens ging goed plat en stopte de penalty van Menzine.

Beerschot Wilrijk leefde even op maar was te onzorgvuldig in de combinatie tegen een stug Deinze dat de touwtjes goed in handen had. De wedstrijd kabbelde verder, maar toen Deinzespeler Janssens vijf minuten voor tijd rood kreeg voor een trap op Schaessens, was dat het sein voor de thuisploeg om een groot offensief te beginnen. De druk lag hoog en de beste kans was voor Pietermaat die in de zestien goed naar binnen kapte, maar net naast schoot. Het bleef 0-1.

Deinze in beroep

Een opsteker voor Deinze dat dit seizoen lange tijd de grootste belager was van Beerschot Wilrijk, maar onlangs bijna ale punten kwijtspeelde door het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler. De Oost-Vlamingen gaan nog in beroep, dus een tegenstander om in de gaten te houden op het Kiel.

Terwijl Antwerp na dertien jaar terug naar eerste klasse mag, moet men op het Kiel een tweede competitienederlaag dulden. Beerschot Wilrijk blijft wel stevig aan de leiding, maar ziet eerste achtervolger Dessel Sport, dat won bij Virton, wel drie punten dichter komen.

