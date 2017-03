Vlak voor cruciale match al heuglijk nieuws vanuit Antwerp-kamp

Nog maar net aangekomen op Schiervelde in Roeselare en er viel al goed nieuws te rapen in het Antwerp-kamp. Middenvelder Faris Haroun kreeg in de spelerstunnel een wel heel speciaal telefoontje. Die kreeg met nog een dik uur te gaan voor de cruciaalste wedstrijd van het seizoen te horen dat zijn vrouw net bevallen is. Een extra boost alvast om in Roeselare alles in de strijd te werpen en zo die promotie naar 1A te realiseren. Haroun start ook in de basis zaterdagavond in het levensbelangrijke duel voor Antwerp.