Dit model wandelt poedelnaakt over straat, maar zou het jou ook opgevallen zijn?

Stel dat je een model zo goed als poedelnaakt de straat op stuurt in het razend drukke Venice Beach in Los Angeles. Dan krijg je toch binnen de kortste keren een samenscholing? En toch wandelt deze Crystal Eastman (24) zo goed als onopgemerkt langs het strand.

Toegegeven, Crystal heeft wel een beetje gezeurd. Voor ze de straat op trok heeft een bodypaint-artiest haar twee uur lang onder handen genomen. Het resultaat is verbluffend: het lijkt wel alsof ze in een sportieve outfit over straat wandelt.

Vervolgens werd haar wandeling gefilmd met een verborgen camera. Welgeteld 16 voorbijgangers lijken in de gaten te hebben dat er iets niet klopt. Maar anderen hebben helemaal niks door. "Op een bepaald moment nodigde een winkeluitbaatster mij uit om een kijkje te nemen in haar winkel. Ik antwoordde dat ik geen geld bij had, maar zelfs dan had ze niks door", vertelt Crystal achteraf.

Echt oncomfortabel voelde Crystal zich overigens niet. "Ik kan het iedereen aanraden, het is zeer bevrijdend. En je hebt ook het gevoel dat je met kleren over straat wandelt."

Overigens benadrukt Crystal dat ze wel degelijk met een bedoeling aan het experiment deelnam. "De boodschap is dat mensen zich goed moeten voelen in hun lichaam en dat naaktheid niet per se iets met seksualiteit heeft te maken."