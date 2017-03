Explosie van ambiance op Bosuil: fans bestormen het veld

Het is gebeurd: Antwerp promoveert naar eerste klasse na 1-2 winst tegen Roeselare. De sfeer op de Bosuil was al fantastisch, maar na de match ging het dak er volledig af. De supporters bestormden het veld en startten een feestje dat nog lang zal duren. Vannacht worden de spelers er nog verwacht.

Meer dan 12.000 supporters volgden de match Roeselare-Antwerp op drie gigantische schermen op de Bosuil. Onze reporter bevindt zich onder hen en is onder de indruk van de sfeer: “Amai wat is me dat hier! Ik sta te trillen op mijn benen, dit heb ik nog nooit gezien”.

Bekijk hier de vreugde-uitbarsting na de match: