En of ze in Antwerpen wakker liggen van de titelmatch op Schiervelde. Het Bosuilstadion is zowaar uitverkocht voor... de beelden van de beslissende match in Roeselare. Dat zijn meer toeschouwers dan in het Schiervelde-stadion van Roeselare, waar de wedstrijd gespeeld wordt. De sfeer zit er dan ook dik in op de Bosuil.

Als The Great Old erin slaagt een 3-1 voorsprong te verdedigen in West-Vlaanderen, promoveert het stamnummer één voor de eerste keer in dertien jaar terug naar het hoogste niveau.