Arsène kan weer lachen: Arsenal zet makkelijk vijfdeklasser opzij in FA Cup

Arsenal heeft zich makkelijk geplaatst voor de halve finales van de FA Cup. Zij kregen de vijfdeklasser Lincoln City op bezoek en hakten die in de pan met 5-0. Toch duurde het tot in de blessuretijd van de eerste helft voor Theo Walcott voor de Gunners een eerste bal in het mandje kon leggen. In de tweede helft volgden nog knallers van Olivier Giroud, de onvermijdelijk Alexis Sanchez en Aaron Ramsey. Voor de bezoekers scoorde ook nog Luke Waterfall, helaas in eigen doel, wat de 3-0 opleverde voor Arsenal. Arsène Wenger, de onder vuur liggende coach van Arsenal, heeft zo opnieuw wat ademruimte.