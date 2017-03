Grimmige sfeer aan Turks consulaat: minister mag niet spreken van politie

De Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya is zaterdagavond aangekomen bij het Turkse consulaat in Rotterdam. Ze ging er de massa toe te spreken maar dat werd door de politie verboden. Volgens aanwezigen is de situatie uiterst gespannen. Er is een noodbevel uitgevaardigd. De politie is massaal ter plaatse.

Op beelden van de NOS is te zien hoe de minister onder politiebegeleiding uit haar wegen stapt. Haar komst verliep niet zonder slag of stoot. Ze kwam met de wagen nadat het vliegtuig van haar collega-minister geen toelating kreeg om te landen.

Zij zijn er ook klaar voor pic.twitter.com/skord9IvlF — Victor Schildkamp (@VSchildkamp) March 11, 2017

Het gebied om en rond het consulaat is helemaal ingenomen door sympathisanten. Ze scanderen er ‘Allah is de grootste, de almachtigste’. In een straat bij het consulaat zou de politie een charge uitvoeren, dat meldt een reporter van AD.nl.

Politie hier vlakbij veegt nu n straat leeg, hoor ik, maar ik kan t niet zien — Victor Schildkamp (@VSchildkamp) March 11, 2017

De minister uitte haar ongenoegen op Twitter. Daar stelt ze dat Nederland “alle internationale wetten, conventies en rechten van de mens schendt door mij niet binnen te laten gaan in het Turkse consulaat in Rotterdam”. Ook op de Turkse staatstelevisie klonk hetzelfde discours. Intussen is ze via een achterdeur het consulaat binnengegaan.

Zo wachten we af met zn allen pic.twitter.com/LbGJ5uTrcb — Victor Schildkamp (@VSchildkamp) March 11, 2017

Boel maar moeizaam in toom te houden nu pic.twitter.com/0TjwnVa7YN — Victor Schildkamp (@VSchildkamp) March 11, 2017

Op beelden van de NOS is te zien hoe het konvooi van de minister eerder op de avond tegengehouden werd door de Nederlandse politie bij een benzinestation. De identiteitspapieren van de inzittenden werd door agenten gecontroleerd. Volgens Anadolu kreeg de minister te horen dat ze Nederland zo snel mogelijk moest verlaten en terug moest naar Duitsland.

“We nemen onze maatregelen”, liet premier Mark Rutte eerder op de dag weten via een woordvoerder. “Wat ons betreft kan ze vanavond geen groep toespreken in Rotterdam. We proberen dat waar te maken, maar hoe dan, daarover kan ik niks zeggen.”

Diplomatieke rel

Nederland trok zaterdag de landingsrechten in voor het vliegtuig van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavusoglu. Het kabinet nam de maatregel naar eigen zeggen omdat de openbare orde en veiligheid in het geding zijn gekomen na een oproep aan Turkse Nederlanders om zaterdag massaal deel te nemen aan een publieke manifestatie met Çavusoglu in Rotterdam.

Dat leidde tot een woedende reactie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die foeterde over Nederlandse “nazi-overblijfselen en fascisten”.

Diplomatieke gevolgen

De Turkse regering heeft zaterdag onmiddellijk diplomatieke maatregelen tegen Nederland genomen. De Nederlandse ambassadeur in Turkije, die volgens Ankara momenteel niet in dit land verblijft, “moet voorlopig wegblijven”, zo deelde het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara mee.

Het ministerie ontbood de Nederlandse zaakgelastigde in Ankara om de beslissing over te maken. In de verklaring van het ministerie staat ook dat er “ernstige gevolgen op diplomatiek, politiek, economisch vlak en in andere gebieden” zullen zijn.