Twitter viert titel Antwerp: “De Great Old is back!”

Fans, spelers, politici, BV’s, voetballiefhebbers,… Ze vierden allemaal de promotie van Royal Antwerp FC. Op Twitter werd er ook een (viraal) feestje gehouden. Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever tweette al: “Stamnummer 1 opnieuw naar eerste klasse. Eindelijk. Proficiat, RAFC! The Great Old is back.”

Een overzichtje:

Stamnummer 1 opnieuw naar 1ste klasse. Eindelijk. Proficiat @official_rafc ! The great old is back! pic.twitter.com/PhWXOJJ24F — Bart De Wever (@Bart_DeWever) March 11, 2017

Hoe zou het nog zijn met... John Bico? #roeant — Tomas V. D. Spiegel (@tomasvds) March 11, 2017

Is heel zeldzaam dat ik naar live stream voetbal kijk maar deze keer met veel plezier en nu alvast PROFICIAT ANTWERP!!! — Ronald Gaastra (@RonaldGaastra) March 11, 2017

Proficiat @official_rafc en welkom aan stamnummer 1 in 1e klasse! — Marc Coucke (@CouckeMarc) March 11, 2017

Lekker lekker. Kampioenen. @royal_antwerp_fc A post shared by Jan Jaap van der Wal (@jan_jaap_van_der_wal) on Mar 11, 2017 at 1:03pm PST