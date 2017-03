Deze minister verliest een derde van zijn loon door nieuwe partijregel

Zowat 600 SP.A’ers hebben zich gisteren op een congres in Brugge met veel enthousiasme geschaard achter het voorstel van hun voorzitter om een loonplafond in te voeren. Eén socialist juichte iets minder uitbundig. Als enige minister in de partij moet Pascal Smet, die de maatregel mee goedkeurde, meteen al een derde van zijn loon afstaan.

SP.A-voorzitter John Crombez mag weer gerust slapen. Zijn partij keurde zijn plan voor meer deontologische regels goed. Dat plan lanceerde hij enkele weken geleden na de heisa over de intercommunales en de crisis rond de graaicultuur die bij sommige politici zou heersen. “Als mijn partij me niet volgt, heb ik een probleem”, verklaarde hij toen.

Dat probleem is er dus niet. Gisteren keurden de zeshonderd aanwezige militanten en leden in Brugge de strengere regels met een overweldigende meerderheid goed. Bij veel socialisten was de opluchting groot. Vooral bij de lokale SP.A’ers, die vaak vrijwillig of tegen een kleine vergoeding werken, maar net als nationale politici het verwijt kregen op geld belust te zijn. “Het zijn de misstappen van enkelen, maar ze drukken een stempel op iedereen”, zei Crombez daarover.

Het teveel gaat naar goed doel

De meest in het oog springende maatregel is het loonplafond dat voortaan voor alle SP.A’ers geldt. Met onmiddellijke ingang mogen Vlaamse socialisten voortaan niet meer dan 6.600 euro netto per maand verdienen. Zowat veertig SP.A’ers zitten boven dat bedrag. Vooral Brussels minister Pascal Smet torent erbovenuit. Nu zijn partij in Vlaanderen overal in de oppositie zit, is hij de enige Vlaamse socialistische minister in het land. Met een nettoloon van ongeveer 10.000 euro, waarvan hij zo’n 1.000 euro sowieso al afdraagt aan de partij, zal hij straks zowat een derde van zijn wedde moeten afstaan aan een goed doel.

Ook mocht SP.A in 2019 weer aan de tafels van de macht zitten, zullen de socialistische excellenties het met een pak minder moeten doen. Een vicepremier verdient nu 10.800 euro netto, een gewone minister 10.500 en een staatssecretaris 10.000 euro netto per maand. Daarvan zal dus een derde worden weggesneden. “Geloof me, er zullen nog kandidaten genoeg zijn om minister te worden”, zei Crombez gisteren met een knipoog.

Het masochisme was bij de Vlaamse socialisten gisteren nu ook weer niet zo groot dat ze het voorstel van Crombez nog eens verstrengden. Dat was nochtans wat de Jongsocialisten en verschillende lokale afdelingen wilden: het plafond van 6.600 euro nog eens met 1.000 euro verlagen, tot 5.600 euro. Hun voorstel kon op veel steun rekenen, maar haalde net geen meerderheid. 6.600 euro blijft de lat waar niemand boven mag.

Na de verkiezingen van 2019 zakt het plafond zelfs nog naar 6.200 euro. Maar door de decumulregeling die Crombez bij zijn verkiezing als voorzitter heeft ingevoerd, zullen veel mandatarissen dan al moeten kiezen tussen ofwel een zitje in het parlement, ofwel de burgemeesterssjerp van een grote stad.

Maximaal drie mandaten

Socialisten zullen voortaan naast hun belangrijkste mandaat nog maximaal drie andere mandaten mogen hebben. Cumulards met tientallen zitjes in allerlei raden van bestuur zullen er dus niet meer zijn. “Als een werkende moeder met twee kinderen tijd te kort komt om elke dag alles gebolwerkt te krijgen, hoe kan het dan dat een politicus vijftien bijbaantjes heeft naast zijn werk?,” vroeg Crombez onder luid applaus.

Het is volgens de partij weliswaar niet de bedoeling om veeleer symbolische functies in vzw’s of de lokale zwemclub ook als een mandaat te beschouwen. De deontologische commissie van de partij zal daarover oordelen. Iedereen moet sowieso zijn mandaten én wat daarmee wordt verdiend, bekendmaken. De bedoeling is tot minder mandaten te komen en die beter te verdelen. Dan zullen sowieso weinigen nog in de buurt van het loonplafond komen.

SP.A verbiedt voortaan overigens ook dat haar leden vennootschappen oprichten om zo minder belastingen te moeten betalen op hun inkomsten. Onder anderen Kamerlid Peter Vanvelthoven deed dat vroeger.

Bladzijde omdraaien

Na de bakken kritiek die zijn partij de voorbije maanden heeft gekregen, wil John Crombez de bladzijde omdraaien en de blik richten op de toekomst en de komende verkiezingen. “Politici, ook sommige socialisten, hebben zich van hun slechtste kant laten zien. Maar vanaf nu gebeurt bij ons alles open en bloot. Als je dit niet oké vindt, dan vertrek je het best. Als je in de SP.A zit voor het geld, dan heb je bij de SP.A niets te zoeken.”