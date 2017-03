Frank Deboosere krijgt record van Armand Pien in het vizier

Frank Deboosere is vandaag precies dertig jaar weerman. “Het is confronterend om die eerste beelden terug te zien, met dat hoge stemmetje. Maar 100.000 weersvoorspellingen later ben ik dit nog altijd niet beu.”

Het houdt niet op voor Frank Deboosere (58), die vandaag exact dertig jaar geleden zijn eerste weerpraatje op televisie deed. Bloemen van de collega’s, een gezongen eerbetoon door De Romeo’s in De Weekwatchers gisterochtend, en vandaag nog een speciale uitzending op Radio 1. “Hierna mag het wel stoppen”, zegt Deboosere, een beetje hijgend. “Ik zit op de fiets naar Brussel en het gaat hier serieus bergop.”

In den beginnen was er de snor. En het hoge stemmetje. “Ik moet zeggen: al die oude foto’s en beeldfragmenten zijn erg confronterend.” Foto: © VRT

Confronterende beelden

Hij voelt zich lichtjes gegeneerd door al de aandacht voor zijn jubileum. “Eigenlijk wou ik dat stiekem vieren, maar het is anders uitgedraaid”, zegt Deboosere. “Ik ga daar ook niet flauw over doen, het is natuurlijk wel leuk. Al moet ik zeggen dat al die oude foto’s en beeldfragmenten uit de beginperiode erg confronterend zijn. In het begin werd ons op het hart gedrukt onze stem niet te laag te leggen en heel rustig te spreken. Als ik die beelden nu zie, denk ik: oei, oei, oei. Maar we hebben alle kansen gekregen, Armand Pien heeft ons nog opgeleid.”

In het begin waren ze nog met vijf weersvoorspellers, want Pien bolde langzaam uit en nam elke vrijdag nog het weerbericht voor zijn rekening. “Mijn vrouw Hilde was een van die vijf”, zegt Frank. “Ze heeft dat zes maanden gedaan; nu werkt ze in een ziekenhuis met kankerpatiënten. Het was redelijk hectisch in die periode, want we hadden nog geen auto en alles ging via het openbaar vervoer.”

“Maar kom, toen ging het alleen om één weerbericht ’s avonds. Nu zit ik gemiddeld aan vijftien weerberichten per dag. In totaal heb ik al meer dan 100.000 weerberichten op radio en televisie gepresenteerd, voor tv alleen al een kleine 10.000, schat ik.”

De bloemen en spandoeken van de collega’s, vrijdag, waren lang niet het enige eerbetoon aan Frank Deboosere. Foto: © VRT - Joost Joossen

Storm over België

Eén weerbericht springt er voor Deboosere nog altijd uit. “Dat was op 25 januari 1990. Er trok een bijzondere zware storm over België, het begin van een reeks stormen die tot begin maart zou aanhouden. Als weerman had je een zware verantwoordelijkheid. Als er doden vallen door het weer, is dat niet prettig. Het weer correct voorspellen, blijft moeilijk en er is altijd wel iemand in zijn gat gebeten. Sabine (Hagedoren, nvdr.) en ik doen ons best om altijd het meest juist mogelijke weerbericht te geven.”

Deboosere begint dus aan zijn eenendertigste jaar als weerman, maar hij denkt nog lang niet aan pensioen. “Armand Pien heeft 37 jaar lang Het Weer gepresenteerd, al is dat record verbreken voor mij zeker geen doel. Ik ben daar totaal niet mee bezig, het kan zo snel gedaan zijn. Voor mij is het weer nog altijd een speeltuin en ik zou graag nog heel lang blijven spelen. Als de VRT en de kijker mij dat plezier gunnen, zal ik heel tevreden zijn. We zien wel wat de toekomst brengt.”