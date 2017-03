Gunther Levi urenlang ondervraagd in New York

Gunther Levi van De Romeo’s werd urenlang ondervraagd door douaneambtenaren op een luchthaven in New York. Dat onthulde hij gisterochtend in het Radio 2-programma De Weekwatchers.

De feiten dateren wel al van vijftien jaar geleden. Levi ging toen met zijn goede vriend Luc Verhoeven op vakantie naar de Verenigde Staten. “Ik werd door de douane apart genomen en Luc en ik werden afzonderlijk ondervraagd. De douane vertelde niet wat er aan de hand was”, aldus Levi. “Ik kreeg al schrik dat ik voor enkele maanden opgesloten zou worden.”

“Na enkele uren kregen we dan toch te horen wat de reden was: in het computersysteem stonden we nog geregistreerd als toeristen die al een jaar in het land waren. Bij een vorige vakantie was door een computerfout niet geregistreerd dat we het land hadden verlaten. Gelukkig lieten ze ons na een vijftal bange uren toch gaan en mochten we de VS binnen om aan onze vakantie te beginnen.”