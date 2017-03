Deze ‘vriendelijke’ scheidsrechter gaf in zijn hele carrière amper 4 rode kaarten, en één daarvan was voor zijn eigen zoon

Scheidsrechter Alexandre Boucaut slaagde er enkele jaren geleden in om in één match, Standard–Zulte Waregem, vier keer een rode kaart te trekken. Eddy Van Extergem (70) heeft er precies evenveel op zijn palmares, maar dan in een carrière van 42 jaar. Maar denk daarom niet dat ‘de vriendelijkste scheids van het land’ een gemakkelijke is. “Een van die vier kaarten was voor mijn eigen zoon. Wie rood verdient, krijgt er één. Zelfs al is het mijne kleine.”