Zo lang is het al geleden dat Antwerp in eerste klasse speelde: de allerlaatste aflevering van Friends, Verhofstadt premier

2004, dat is het laatste jaar waarin we Antwerp Royal FC aantroffen in eerste klasse. Tot juni alleszins, want vanaf seizoen 2004/2005 werd The Great Old doorverwezen naar tweede klasse. En daar kwamen ze niet uit, tot zaterdagavond. Wat waren de grootste gebeurtenissen in de wereld toen Antwerp voor het laatst in eerste klasse werd gespot? Wel, ons land stuurde Xandee naar het Eurosongfestival, de Rode Duivels gingen niet naar het EK in Portugal, Janet Jackson toonde haar tepel op de Superbowl en Al Quada sloeg hard toe in Madrid... Een volledig overzicht vindt u hier.

• Amy Winehouse lanceerde in 2004 haar debuutalbum Frank. Ook James Blunt, Keane, Scissor Sisters en Franz Ferdinand lieten hun eerste muzikale kindjes los op de wereld.

• De onbemande ruimtevaartuigen Mars Exploration Rover A en B landden in het begin van het jaar op Mars.

• In en rond Zuidoost-Azië was er een grote uitbraak van vogelpest.

• Begin januari stortte een vliegtuig van Flash Airlines neer in de Rode Zee in de buurt van de kust van Egypte. Alle 148 inzittenden kwamen om.

• Janet Jackson werd door jeugdidool Justin Timberlake in verlegenheid gebracht tijdens de halftime show van de Super Bowl, waarbij hij per ongeluk haar borst ontblootte.

• In de Filipijnen kwamen 116 mensen om bij een bomaanslag op de veerboot Superferry 14. Abu Sayyaf, een guerrillagroepering van islamitische terroristen, eiste de ergste terreuraanslag ooit op de Filipijnen op. Een televisie gevuld met vier kilo TNT ontplofte aan boord van de boot.

• Mark Zuckerberg lanceerde Facebook, toen nog onder de naam Thefacebook.

• In België barstte het proces-Dutroux los in maart. Marc Dutroux werd uiteindelijk in juni veroordeeld tot een levenslange celstraf plus nog eens tien jaar terbeschikkingstelling van de regering. Hij werd veroordeeld voor ontvoering, gijzeling, verkrachting, moord en illegale handel. In 1996 belandde hij achter de tralies voor de ontvoering van zes meisjes, van wie slechts twee meisjes het overleefden...

Dutroux (uiterst rechts achter het glas) werd tot levenslang veroordeeld voor zijn gruweldaden. Foto: AFP

• Op 11 maart 2004 sloeg Al Qaeda ongenadig hard toe in de Spaanse hoofdstad Madrid. In de Cercanìasstations in Madrid van Atocha, El Pozo en Santa Eugenia ontploften tien bommen in vier treinen, die aan minstens 191 mensen het leven kosten. Er raakten 1.841 anderen gewond.

Foto: BELGA/AFP

• Op 14 maart wordt Vladimir Poetin in Rusland verkozen tot president.

• In 2004 waren de populairste films onder andere Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Shrek 2, Spiderman 2, The Day after Tomorrow, Ocean’s Twelve, Million Dollar Baby, The Passion of the Christ en The Aviator.

• American Idiot van Green Day groeide uit tot een van de grootste albums van 2004.

• Eind maart traden Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slovakije en Slovenië toe tot de NAVO.

• Begin april moest er een einde komen aan de oorlog in Darfoer, in Soedan. De regering ondertekende de wapenstilstand met de twee rebellengroepen. Veel haalde dat niet uit, want het verdrag werd meerdere keer geschonden door verschillende aanvallen.

• Britney Spears liet haar hit Toxic op de wereld los.

• In mei breidde de Europese Unie enorm uit. Met Polen, Litouwen, Letland, Estland, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Hongarije, Malta en Cyprus kwamen er ineens tien landen bij. Dat was meteen het grootste aantal landen dat ooit toetrad tot de EU.

• In de media verschenen in mei schokkende foto’s van de toestand in de gevangenis van Abu Ghraib. Soldaten van het Amerikaanse leger zouden de gevangen martelen. De beelden waren zo gruwelijk dat ze de wereld verafschuwden en voor enorme opschudding zorgden.

• Eind juni ging de eerste particuliere ruimtevaartvlucht de lucht in, de SpaceShipOne. Het vliegtuig bereikte de grens van 100 kilometer boven de aarde, een grens die gedefinieerd werd door de Fédération Aéronautique Internationale. Het toestel landde veilig terug op de basis van Scaled Composites in de Mojavewoestijn in de Amerikaanse staat Californië.

Foto: BELGAIMAGE

• Xandee eindigde in mei met haar nummer 1 life op een teleurstellende 22ste plaats op het Eurosongfestival in Istanboel, Turkije.

Foto: EPA

• De productie van Friends liet dan weer de allerlaatste aflevering van de populaire sitcom op het grote publiek los. De laatste episode van het tiende seizoen ging op de Amerikaanse zender NBC de lucht in op 6 mei 2004.

• Guy Verhofstadt ging in juni naar de federale verkiezingen als premier. En zou daarna ook weer verder gaan als eerste staatsburger van ons land.

• Aimé Antheunis was bondscoach van de Rode Duivels in 2004, maar slaagde er niet in om het Belgische nationale elftal naar het Europees kampioenschap in Portugal te leiden dat jaar.