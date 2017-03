Spelers klaar om week te feesten: “Ik sta voor alles open, laat maar komen”

Deurne-Noord en bij uitbreiding een groot deel van Antwerpen en omstreken zal zondag ontwaken met een gigantische kater. De spelers van kampioen Antwerp, die de laatste maanden nochtans zo gedisciplineerd toeleefden naar hun doel, lieten zich ook helemaal gaan in het feestgedruis. “De eerste twee dagen kom ik waarschijnlijk niet thuis”, vertrouwde Geoffry Hairemans toe aan onze interviewer Dave Peters.

Antwerpenaar Tuur Dierckx is altijd een flapuit en in volle titeleuforie laat de jonge middenvelder alle remmen los. “Hier moeten we ongelofelijk hard van genieten, want we hebben hier 12 + 1 jaar op moeten wachten. Ik heb er echt geen woorden voor”, zegt Dierckx met hese stem.

Iets zegt ons dat Tuur Dierckx zondag wel eens barstende hoofdpijn zou kunnen hebben bij het ontwaken. “Ik denk dat als we in Antwerpen aankomen er ons iets te wachten staat, dat we nu niet kunnen voorspellen. […] Laat de nacht maar komen, ik sta voor alles open. Het gaat niet normaal worden.”

Tuur Dierckx en Geoffry Hairemans Foto: BELGA

“Twee dagen niet thuis”

Geoffry Hairemans had een belangrijk aandeel tijdens de cruciale duels richting titel. Mooi, voor een jongen die zijn opleiding genoot bij Antwerp en dus een echt kind van de Antwerp-familie is. “Daarom wil ik mij zo snel mogelijk klaarmaken. Ik wil nu gewoon naar Antwerpen, naar de supporters en de familie en een feestje bouwen.” Ook Hairemans is van plan zich helemaal te laten gaan. “Ik denk dat ik de eerste twee dagen niet thuis ga komen, gekscheert de middenvelder.