Tussen het feestje dat de Antwerp-spelers bouwden op Schiervelde en het overweldigende onthaal dat ze kregen op de Bosuil, zat ook een ongetwijfeld plezante busrit. Verantwoordelijk voor de veilige aankomst van de kersverse kampioenen in Antwerpen, is de buschauffeur van "The Great Old". Die had er het volste vertrouwen in dat hij Antwerpen terug zou vinden, al moest hij in al het feestgedruis dan misschien wel Bjorn "Party Animal" Vleminck tot de orde roepen.

