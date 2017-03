Contractverlenging voor De Decker? Decuyper: "Zit al in zijn brievenbus"

Wim De Decker krijgt ongetwijfeld een standbeeld op de Bosuil nadat hij Royal Antwerp FC na 13 jaar in het vagevuur weer naar eerste klasse bracht. Betekent dat dat hij The Great Old ook zal leiden in de Jupiler Pro League? Volgens De Decker heeft hij "nog geen pen en papier gezien", en "moet er nog gebabbeld worden". Maar als we CEO Patrick Decuyper mogen geloven, zit de contractverlenging al in de brievenbus van zijn hoofdcoach...