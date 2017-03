Muziekwereld verliest opnieuw grote naam

Joni Sledge van Sister Sledge, de popgroep bekend van de hit "We Are Family" uit 1979, is vrijdag op 60-jarige leeftijd overleden. Haar familie maakte het nieuws zaterdag bekend op de Facebookpagina van de groep.

"Gisteren werd onze familie getroffen door een verdoofd gevoel", klinkt het op Facebook. "Met droefheid informeren we jullie dat onze lieve zus, moeder, tante en nicht Joni gisteren is overleden." Joni Sledge was de tweede oudste van de vier zussen van de groep. Volgens het tijdschrift Ebony werd ze teruggevonden in haar huis in Phoenix, en is de doodsoorzaak nog niet bekend. De krant New York Daily News schrijft dat de zangeres niet ziek was. De hit "We Are Family" ging meer dan een miljoen keer over de toonbank, en werd genomineerd voor een Grammy. Sister Sledge werd opgericht in 1971.