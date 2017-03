Bloeit daar iets moois tussen Pamela Anderson en “sexy” Julian Assange?

Baywatch-ster Pamela Anderson (49) loopt de deur van de Ecuadoraanse ambassade plat om er mysterieuze bezoekjes te brengen aan Wikileaks-stichter Julian Assange (45). De twee kunnen het duidelijk goed met elkaar vinden. Eerder noemde ze hem in een blogpost “sexy”. Voorts stelt ze dat hij haar op intellectueel beter ‘stimuleert’ dan “al haar ex-mannen en minnaars bij elkaar”.

Het gerucht dat de twee en stel vormen weigerde ze te ontkennen, aldus de Britse krant The Sun. In een interview op een Britse talkshow noemde ze hem nog “één van de belangrijkste mensen op aarde”. “Ik geloof oprecht dat wat hij doet historisch en uitermate belangrijk is”.

In hetzelfde interview legde ze uit hoe ze elkaar ontmoet hebben via de Engelse modeontwerpster Vivienne Westwood. “Eerst gingen we maandelijks spreken, maar nu zien we elkaar veel vaker”, aldus Anderson.

Begin Januari pende de actrice nog een brief aan de toenmalige president Obama met de vraag om hem amnestie te verlenen. Assange zit al sinds 2012 in de ambassade vast om uitlevering aan Zweden te ontlopen. Daar wordt hij vervolgd voor verkrachting, een zaak die Anderson in een blogpost “lasterlijk” noemde. “Er is geen sprake van verkrachting- het is een zaak van al dan niet dragen van een condoom,” schrijft ze op haar blog, “het is te belachelijk voor woorden”.